Marquez besluit vrijdag MotoGP Maleisië op P1, drie crashes Espargaro

De MotoGP trapte de triple-header ter afsluiting van dit seizoen eerder op vrijdag al af met de eerste vrije training voor de Grand Prix van Maleisië. Net als in de afgelopen vier raceweekenden reed Jorge Martin de snelste tijd, al was het verschil met Alex Marquez klein. WK-leider Francesco Bagnaia kwam intussen niet verder dan de vijftiende tijd en had dus wat werk te verzetten voor de tweede sessie van de vrijdag, waarin de eerste tien rijders zich konden plaatsen voor Q2. Dat gold ook voor wildcard Alvaro Bautista en invaller Iker Lecuona, die op meer dan drie seconden achterstand de hekkensluiters waren in VT1.

Fabio Quartararo meldde zich om 8.00 uur Nederlandse tijd als eerste op de baan voor de training, al waren alle rijders binnen enkele minuten op het asfalt te vinden. Al vroeg in de sessie ging het echter bijna fout voor de gebroeders Marquez. Alex Marquez kende in de laatste bocht een momentje, waardoor hij bijna in aanraking kwam met broer Marc Marquez. Op mediums openden ze echter wel snel, want de Honda-rijder snelde naar 1.59.515 en de Gresini-man sloot op een halve tiende aan op de tweede stek. Bagnaia ging met zijn eerste poging naar de derde tijd, al werd het tempo meteen daarna verder opgevoerd. Zo noteerde de jongste Marquez met zijn tweede poging al 1.58.705, waarmee hij zijn oudere broer op drie tienden achterstand zette.

Terwijl de dreiging van regen boven de training hing, ging het binnen tien minuten mis voor Aleix Espargaro. De Aprilia-rijder, die in de eerste training al onderuit ging, crashte in de eerste bocht en zorgde er daarmee ook voor dat Bagnaia uitwijkende actie moest ondernemen. De meeste rijders verdwenen vervolgens even in de pits, om enkele minuten later weer op pad te gaan voor de tweede run van de sessie. Daarin kwam Marco Bezzecchi even naar de derde positie, om niet veel later alweer naar P4 verwezen te worden door Miguel Oliveira. Na ruim twintig minuten werden de gebroeders Marquez van de eerste posities verdreven. De verantwoordelijke daarvoor was Martin, die 1.58.523 op de klokken zette en P1 overnam.

Espargaro crasht nog tweemaal in tweede helft training

Halverwege de training gaf Espargaro een vervolg aan zijn beroerde vrijdag door voor de derde keer op één dag onderuit te gaan. Ditmaal schoof de rijder uit Granollers onderuit in de negende bocht. Aprilia-teamgenoot Maverick Viñales wist zich een kleine tien minuten later behoorlijk te verbeteren. Dat bleek voor andere rijders het teken om ook aan te zetten in de strijd om een plekje in Q2. Nadat Johann Zarco op 0.007 seconde aansloot achter teamgenoot Martin, dook Brad Binder met 1.58.493 onder de snelste tijd. Lang bleef die niet staan, want Quartararo antwoordde daar met nog veertien minuten te gaan op door 1.58.399 te rijden. Terwijl Espargaro in bocht 5 zijn derde crash van de sessie meemaakte, had Binder zijn antwoord op Quartararo klaar door de kop weer te pakken met 1.58.310.

Andere rijders moesten op dat moment echter nog aanzetten. Dat gold onder meer voor Marquez, die op zijn Gresini Ducati weer naar de eerste stek kwam door 1.58.227 te rijden. Ook Bagnaia zette met nog zo'n tien minuten te gaan aan, wat hem op een kleine twee tienden van Marquez de vierde plek opleverde. In de laatste vijf minuten noteerden diverse rijders echter weer rode sectortijden, al zorgde Raul Fernandez er met een crash in bocht 9 voor dat de eerste pogingen geschrapt werden wegens gele vlaggen. Martin was een van de eerste rijders die weer onder groen door bocht 9 kwam en met zijn ronde noteerde hij 1.57.997 om de eerste positie over te nemen.

Toch bleek dat niet genoeg om de training als snelste af te sluiten, want na het vallen van de vlag noteerde Marquez 1.57.823 om met de snelste tijd door te stoten naar Q2. Martin volgde op de tweede positie, terwijl Jack Miller en Binder de fabrieksmotoren van KTM op de derde en vierde posities posteerden. Viñales noteerde de vijfde tijd op een kleine halve seconde van de jongste Marquez, met kort daarachter Luca Marini en Quartararo. Bagnaia plaatste zich met de achtste tijd ook rechtstreeks voor Q2, iets wat ook gold voor Bezzecchi en Zarco op de posities negen en tien. Met de vijftiende tijd werd Marc Marquez wel veroordeeld tot Q1, terwijl dat ook het geval was voor Espargaro. Na drie crashes kwam hij niet verder dan de twintigste tijd, terwijl Bautista en Lecuona opnieuw hekkensluiters waren.

Uitslag training MotoGP Grand Prix van Maleisië