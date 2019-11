Officieel: Alex Marquez vervangt Lorenzo bij Repsol Honda

Drievoudig MotoGP-kampioen Lorenzo zette afgelopen weekend een punt achter zijn carrière waarna geruchten over zijn opvolger de ronde deden. Aanvankelijk stond Johann Zarco op de lijst om teamgenoot te worden van Marc Marquez, maar vrijdag bleek dat Alex Marquez de belangrijkste kandidaat was. Motorsport.com kon toen al melden dat onderhandelingen met de jongste van de broers Marquez in volle gang waren.

Aan de vooravond van het seizoen 2020, dinsdag en woensdag wordt er getest op het circuit van Valencia, maakte HRC bekend dat de line-up volgend seizoen bestaat uit Marc en Alex Marquez. Het is in de MotoGP niet eerder voorgekomen dat twee broers in hetzelfde team rijden. De 23-jarige Marquez heeft een eenjarige deal getekend bij Honda. Hij komt tijdens de post-season test van deze week in actie met een 2019-versie van de Honda.

De jonge Marquez maakte in 2012 zijn Grand Prix-debuut in de Moto3 en werd in 2014 wereldkampioen na een lang duel met Jack Miller. Hij maakte het volgende seizoen de overstap naar de Moto2 en had daar moeite om zijn draai te vinden. In 2017 vond de doorbraak plaats met een overwinning waarna de coureur in de afgelopen twee seizoenen meedeed om de wereldtitel. Marquez stelde dit jaar de Moto2-titel tijdens de Grand Prix van Maleisië veilig. De coureur had een nieuw contract getekend om nog een jaar bij Marc VDS te blijven, maar heeft de kans bij Honda aangegrepen.

Johann Zarco vervolgt zijn carrière naar verwachting bij Avintia Racing. Dat team tekende maandag een verbeterde deal met motorleverancier Ducati.