Alex Marquez vertrekt eind dit seizoen bij LCR Honda

De tweevoudig wereldkampioen maakte in 2020 zijn MotoGP-debuut bij het fabrieksteam van Honda. Na twee podiums in zijn eerste seizoen ging de Catalaan een jaar later naar satellietteam LCR Honda, waar hij wel een contract rechtstreeks met de fabriek had. De resultaten vallen echter tegen. Dit seizoen scoorde Marquez pas 26 punten, met een zevende plaats als beste resultaat.

Zijn plek bij LCR Honda kwam de afgelopen weken onder druk te staan, nadat verschillende rijders contact bleken te hebben met het team van Luco Cecchinello. De LCR-teambaas laat donderdag in gesprek met deze website weten dat Alex Marquez inderdaad aan het eind van dit seizoen vertrekt bij Honda. “We begrijpen zeer zeker dat Alex het moeilijk vindt om op een motor te blijven rijden die niet zo competitief is als hij eigenlijk verdient voor zijn harde werk en betrokkenheid bij dit project”, zegt Cecchinello. “We zullen Alex tot het eind van dit seizoen steunen, maar het is moeilijk hem te motiveren als hij ziet dat de resultaten met deze machine niet haalbaar zijn.”

Met het vertrek van Marquez bij LCR lijkt het vrijwel zeker dat Alex Rins volgend seizoen de overstap maakt naar het team, zoals Motorsport.com eerder deze week al kon melden. “We hebben met de manager van Rins gesproken en we begrijpen elkaar op verschillende niveau's. Ik hoop dat we hem hier dit weekend in Assen weer treffen zodat we stappen kunnen maken. Ik hoop dat we het voor de zomerstop rond kunnen maken, want dit is een lang seizoen.”

Rins laat intussen weten zijn toekomst in de MotoGP te overwegen. Hij verklaarde donderdag drie ‘interessante’ opties te hebben. Marquez’ beoogde zitje bij Gresini Ducati zou daar ook nog deel van uitmaken. Het betekent ook dat Miguel Oliveira zijn overstap naar Ducati kan vergeten. De KTM-rijder moet zijn hoop nu vestigen op RNF Racing, dat volgend seizoen met Aprilia gaat rijden. Oliveira heeft ook nog een aanbod gekregen om aan het eind van dit seizoen een stap terug te doen en bij Tech3 te gaan rijden.

Gresini Ducati-rijder Fabio di Giannantonio heeft te kennen gegeven dit weekend nieuws over zijn toekomst te verwachten. De Italiaan, die in Mugello pole-position scoorde, blijft naar verwachting zijn huidige team trouw.