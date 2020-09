Marquez verklaart kwalificatieproblemen: "Doe het in Moto2-stijl"

Marquez reed vijf seizoenen in Moto2 voordat hij afgelopen jaar de wereldtitel pakte en de overstap maakte naar de koningsklasse. Hij deed dat min of meer noodgedwongen bij het fabrieksteam van Honda, waar zijn broer ook actief is. De plek voor de jonge Marquez kwam vrij omdat Jorge Lorenzo met pensioen ging. Na de uitgestelde start van het seizoen heeft de debutant indruk gemaakt in de races, hij is al twee races in de top-acht geëindigd. De kwalificatie is echter nog een ander verhaal. In de eerste zeven races heeft hij zich niet beter gekwalificeerd dan de zeventiende plaats.

“We worstelen op dit moment enorm met de kwalificatie”, verklaarde Marquez in aanloop naar zijn thuisrace in Barcelona. “Het is waar dat we in de race heel sterk zijn, maar de kwalificatie is moeilijk. Ik boek m’n tijdwinst niet op de juiste plekken. Ik probeer het op de Moto2-manier te doen en dit is MotoGP, hier doe je het anders. Je moet meer gebruikmaken van een nieuwe achterband. Misschien is de Honda niet de beste motor voor de kwalificatieruns, soms hebben we problemen met de nieuwe band. Afgezien daarvan moet ik mijn stijl ook een beetje aanpassen om meer voordeel te halen uit de nieuwe banden. Mijn thuisrace is op een circuit waar ik enorm van houd, ik ga hier proberen om de kwalificatie beter aan te vliegen en tijdens de race ook weer sterk te zijn.”

Afgelopen weekend scoorde Marquez zijn beste MotoGP-resultaat tot nu toe met een zevende plaats tijdens de Emilia-Romagna GP. Hoewel de Moto2-kampioen verklaarde dat het resultaat ‘niet echt’ was vanwege de vele valpartijen, zegt LCR Honda-coureur Cal Crutchlow onder de indruk te zijn van de jonge Spanjaard. “Hij reed een fantastische race, echt een hele goede wedstrijd. Het was heel goed om te zien”, zei Crutchlow. “Je hebt geen idee hoe moeilijk het is om op een Honda te rijden, zeker in vergelijking met de debutanten die bij de andere fabrikanten zitten. Hij leert veel en snel. Zijn manier van rijden is goed voor de Honda. Zijn progressie van de eerste naar de tweede race is indrukwekkend, hij deed dat in Jerez ook. En ook in Oostenrijk. En dan nog het feit dat hij elke race de finish gehaald heeft, hij doet het goed omdat hij gewoon doet wat van hem gevraagd wordt.”

Met medewerking van Lewis Duncan