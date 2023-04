Van Alex Marquez werd veel verwacht in de sprintrace op het Circuit of the Americas. De Gresini-rijder was door regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia zelfs getipt als een van zijn grootste rivalen voor de sprint. De broer van de ontbrekende Marc Marquez had een dramatische start en viel hard weg van zijn vierde startplek. Hij werkte zich wel weer een weg naar voren en reed zelfs op de vijfde plek toen hij in ronde 7 van de 10 in bocht 12 onderuitging.

Marquez liep ongedeerd weg, maar zijn mediamoment na de race werd door het team afgezegd. Zij lieten weten dat de coureur zich niet 100 procent voelde na de crash. Later onthulde Marquez zelf dat hij zich dusdanig niet lekker voelde, dat hij voorafgaand aan de crash in bocht 12 in zijn helm had overgegeven, wat direct de aanleiding was van de crash.

"Ik voelde me qua prestaties wel goed in de race aangezien we, ondanks de crash in de kwalificatie, nog steeds het vertrouwen en een goede snelheid hadden", zegt Marquez. "Helaas voelde ik me fysiek niet goed en gaf ik zelfs over in de remzone van bocht 12 en ging ik onderuit. Ik heb mezelf na de race 'bevrijd' en nu voel ik me best goed. Ik ben er klaar voor om het morgen recht te zetten."

Marquez is daarmee de tweede rijder op het Circuit of the Americas die zich niet lekker voelde. Landgenoot Jorge Martin gaf ook al te kennen dat hij met een virus kampte en aan de antibiotica zat. Al enkele ronden na de start van de sprintrace worstelde de Pramac Ducati-coureur om te ademen aangezien zijn mond 'vol slijm' zat. Martin moest van de twaalfde startplek komen nadat hij in Q2 tweemaal onderuitging. Hij werkte zich een weg naar voren en rekende in de slotfase van de race af met Aprilia-rijder Aleix Espargaro om de laatste podiumplek op te eisen.

"Al na drie ronden aan inhaalacties zat mijn mond vol slijm en kon ik niet ademen", blikt Martin terug op zijn moeizame maar sterke sprintrace. "Mijn hartslag ging omhoog en het werd steeds lastiger. Ik bleef alles geven. Na drie of vier ronden kon ik niet meer ademen, ik had geen longen meer over. Het was dus echt lastig om snelheid vast te houden. Op het einde wist ik dat Aleix sneller was, dus probeerde ik de gaten een beetje te dichten. Ik wist dat hij het zou proberen", doelt hij op de inhaalpoging in de voorlaatste bocht. "Ik remde iets meer en dat was een goede manoeuvre", aldus Martin.