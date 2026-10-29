MotoGP GP van Australië

Alex Marquez tempert speculatie over MotoGP-race in Qatar: 'De race is bevestigd'

Hoewel Marquez positief was over de groeiende eenheid onder de coureurs, zei hij dat hij en zijn collega’s nog steeds geen macht hadden om de plannen voor Qatar te beïnvloeden

Richard Asher Rachit Thukral

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 10:20

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Alex Marquez, Gresini Racing

Foto: Qian Jun / MB Media via Getty Images

De Grand Prix van Qatar van volgend weekend gaat door zoals gepland - althans volgens Gresini Ducati-coureur Alex Marquez.

De Spanjaard sprak donderdag, in aanloop naar de Grand Prix van Maleisië dit weekend, en suggereerde dat de organisatoren doorgaan met de race, ondanks dat de coureurs garanties eisen voordat ze naar Doha afreizen.

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Ondanks de toenemende geluiden over eenheid onder de coureurs en de voortdurende vergaderingen achter de schermen, klonk Marquez enigszins terneergeslagen toen hij met de media sprak.

Gevraagd wat er met betrekking tot Qatar was veranderd sinds zijn meest recente persmoment op Phillip Island afgelopen weekend, antwoordde Marquez: "Niemand weet het. Niemand kent de situatie. Dus ik denk dat er niets is veranderd. Maar weet je, het lijkt erop dat de GP bevestigd is, en dat is het."

Marquez sloot zich donderdag aan bij andere coureurs door niet in te gaan op de details van eventuele eisen of vergaderingen. Op de vraag of de coureurs de garanties hadden gekregen waar ze om vroegen, zei hij alleen: "Ik kan niet over dat verhaal praten."

Maar hij klonk verslagen toen hem werd gevraagd of de coureurs enige macht hadden.

"Op dit moment geen macht", zei hij bot op die vraag.

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marquez was echter hoopvoller over de eenheid onder de coureurs op de lange termijn.

"Ik denk dat de toekomst is om een coureursvereniging op te richten. We hebben het een paar jaar geleden geprobeerd. Maar toen we in India waren, probeerden we het een paar maanden later.

"Maar alles was zo, een vreemd gevoel tussen coureurs, weet je. Maar ik denk dat deze keer, met wat er gebeurt, iedereen heeft beseft dat we dat nodig hebben. En we zullen zien hoe de toekomst eruitziet.

"Zoals ik zei: ik zal niet veel van een coureursvereniging profiteren, want ik ben 30. En misschien heb ik nog vier jaar over in MotoGP.

"Maar voor de jongeren ben ik echt blij, want ik denk dat zij daar veel voordeel uit kunnen halen."

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- Het Motorsport.com-team

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