Alex Marquez sneert naar Honda: "Bij Ducati voel je je belangrijk"

Na slechts twee seizoenen bij LCR Honda in 2021 en 2022 stapte Alex Marquez over naar Gresini Ducati. De jongere broer van zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez reed ook al een seizoen namens Repsol Honda, maar dat leverde hem geen successen op. Bij Gresini Ducati leefde Alex Marquez weer op. Zo pakte hij dit jaar al in de tweede ronde van het kampioenschap, in Argentinië, zijn eerste pole-position in de MotoGP. Hij won dit jaar bovendien twee sprintraces en mocht twee keer mee naar het podium in de zondagse hoofdrace.

Gevraagd door Motorsport.com naar zijn eerste jaar als Ducati-rijder, na al die jaren bij Honda, antwoordt Alex Marquez: "Ik voel me geweldig en ben in mijn gedachten nu al bezig met volgend seizoen. De laatste vier of vijf races na mijn blessure waren vooral om te werken voor volgend jaar. We hebben een paar dingen aan de afstelling geprobeerd - en die werkten. We stonden regelmatig in de top-vijf en dat is ook het doel voor volgend jaar. Het was een heel positief seizoen, en er valt nog veel te verbeteren."

"We hadden niet echt veel geluk in het eerste deel van het seizoen", vervolgt Marquez. "Maar qua resultaten, snelheid en het gevoel in de garage en met Ducati was het echt een positief seizoen. Het is waar dat het veel makkelijker is om een goede sfeer te hebben wanneer je een competitieve motor hebt. Maar zoals ik vorig jaar al zei voelde ik me een klein beetje alleen in de LCR-garage met de jongens, zonder steun van Honda. Daarom eindigde ik het seizoen vorig jaar op de limiet. Maar dit jaar, met hoe Ducati alles aan je uitlegt en alle analyses voor je maakt, voel ik me belangrijk en dat is iets wat alle rijders leuk vinden."

Marquez gaat in 2024 door bij Gresini, waar hij beschikt over de Desmosedici van 2023. Hij zal vergezeld worden door zijn broer Marc, met wie hij dus al in 2020 teamgenoten was bij Repsol Honda. Heel lang konden de gebroeders Marquez niet echt genieten van die samenwerking, aangezien Marc door een zware armblessure - die hij opliep in de Spaanse Grand Prix - de rest van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan.