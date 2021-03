Marquez: Qatar geeft vertekend beeld van verhoudingen MotoGP

De MotoGP werkte in de aanloop naar de start van het seizoen 2021 zes testdagen af in Qatar. De verrichtingen van Honda waren wisselvallig, met als negatieve uitschieter de tien valpartijen die de Honda-rijders in de laatste drie dagen noteerden. Marquez nam vijf van de valpartijen voor zijn rekening. Hij sloot de test af op de achttiende positie en was ruim acht tienden langzamer dan fabrieksrijder Pol Espargaro, die zelf op de tiende plaats stond en de beste Honda-rijder was. Geen aansprekende resultaten dus, maar toch waren er weinig zorgen bij de Japanse fabrikant.

De nieuwe RC213V is namelijk grotendeels gelijk aan de machine waarmee Marquez afgelopen seizoen twee podiumplaatsen behaalde. Na de test in Qatar stelt hij dat de nieuwe machine op enkele vlakken beter is geworden, maar dat het circuit van Losail een te vertekend beeld geeft om iets te kunnen zeggen over de vorm van de verschillende fabrikanten. “De motor lijkt heel erg op die van 2020. We hebben een aantal dingen verbeterd, maar ik vertrouw het circuit in Qatar niet echt. Het is niet echt een goede referentie. Het wordt een ietwat vreemde start van het wereldkampioenschap, want we zullen een aantal races moeten wachten om te zien waar iedere motor staat”, vertelde hij.

Liefst vijf keer ging Marquez dus onderuit tijdens de test in Qatar en dat had vervelende gevolgen voor de Spanjaard. Bij de laatste valpartij liep hij een fractuur op in zijn voet, hoewel hij aangeeft dat het ‘goed’ gaat met het kwetsuur. De vele valpartijen in de test wijt Marquez aan de veranderende omstandigheden en het circuit van Losail. “Er waren veel crashes en dat is iets wat specifiek is voor Qatar. De voorbanden waren lastig te managen toen de omstandigheden veranderden. We zagen de Yamaha’s neergaan en dat gebeurt niet zo vaak. Het belangrijkste is dat ik na iedere crash begreep waarom ik viel, waarna ik sneller ging. Hopelijk gaat het makkelijker tijdens het raceweekend, het belangrijkste is om het te begrijpen en conclusies te trekken.”

