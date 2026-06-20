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Marquez trekt zich terug uit de MotoGP Grand Prix van Tsjechië

De terugkerende coureur zal zaterdag en zondag niet aan de races deelnemen

Richard Asher
Bewerkt:
Alex Marquez, Gresini Racing

Gresini Ducati-rijder Alex Marquez heeft zijn terugkeer in de MotoGP-actie dit weekend tijdens de Grand Prix van Tsjechië voortijdig afgebroken.

De Spanjaard kwalificeerde zich eerder vandaag comfortabel genoeg voor de race in Brno en zou als 14e op de grid zijn gestart. Hoewel dat onder zijn gebruikelijke niveau lag, was het niet onverwacht aangezien zijn zware crash in Barcelona iets meer dan een maand geleden plaatsvond.

Maar ondanks een redelijk prestatieniveau heeft Marquez besloten zijn geluk niet op de proef te stellen door aan de races deel te nemen.

Een korte teamverklaring na de kwalificatie luidde: "Alex Marquez heeft na overleg met het team en de medische staf besloten zich terug te trekken uit de rest van de Tsjechische GP, met als doel zijn herstel op de best mogelijke manier voort te zetten."

Marquez had op geen enkel moment beloofd het weekend af te maken en zei dat hij de Tsjechische ronde "van training tot training" zou benaderen.

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Na de actie op vrijdag meldde hij dat hij "behoorlijk moe was, maar veel dichter [bij het tempo] zat dan ik had verwacht".

De beslissing op zaterdag om zich terug te trekken uit de Tsjechische GP geeft hem een paar extra dagen om verder te herstellen voor de volgende race, die volgend weekend plaatsvindt in Assen. Door deze terugtrekking zal Marquez opnieuw medisch gekeurd moeten worden om toestemming te krijgen deel te nemen.

In ander nieuws na de kwalificatie heeft Pramac Yamaha-rijder Toprak Razgatlioglu een gridstraf van drie plaatsen gekregen voor de Grand Prix van zondag.

De overtreding in kwestie was langzaam rijden op de racelijn tijdens Q1, waarbij hij de Tech3 KTM van Enea Bastianini hinderde.

De Turk zakt slechts één positie, aangezien hij zich deze keer als voorlaatste had gekwalificeerd. Cal Crutchlow (LCR Honda) is de geluksvogel die van de laatste plaats op de grid van zondag wordt gepromoveerd.

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