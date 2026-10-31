MotoGP GP van Maleisië

Alex Marquez overweegt operatie volgende week en kan GP van Qatar missen

Marquez had al één operatie ondergaan aan het sleutelbeen dat hij in mei bij de GP van Catalonië brak, maar de blessure is nog niet volledig hersteld

Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 11:05

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Alex Márquez

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez overweegt een operatie aan zijn geblesseerde rechtersleutelbeen, dat hij in Barcelona brak, naar voren te halen, waardoor hij mogelijk de Grand Prix van Qatar van volgende week moet missen.

De Gresini-coureur 'overweegt' om zondagavond rechtstreeks van Kuala Lumpur naar Madrid te reizen, waar hij dinsdag onder het mes zou kunnen gaan om een plaat uit zijn rechtersleutelbeen te laten verwijderen. Het metaal bezorgt hem de afgelopen weken veel ongemak, terwijl de MotoGP-kalender de coureurs weinig adempauze geeft tussen de races.

Marquez had de operatie oorspronkelijk voor het einde van het seizoen gepland, maar bevestigde zaterdag dat hij nu zijn opties afweegt.

"We bekijken de opties met Dr. Samuel Antuna, want het gaat niet alleen om de plaat; er zijn ook andere dingen", zei hij, verwijzend naar de blessure, die ook slijmbeursontsteking in het getroffen gebied heeft veroorzaakt.

"We bekijken alle mogelijkheden. Sinds mijn terugkeer na de crash in Barcelona heb ik bij elke race injecties gehad, en de waarheid is dat ik het echt heel moeilijk heb gehad", onthulde hij.

"De impact die ik in Barcelona te verwerken kreeg was heel zwaar, en het sleutelbeen is heel snel geopereerd", voegde Marquez toe, waarmee hij suggereerde dat de eerste operatie overhaast was uitgevoerd in een poging hem zo snel mogelijk weer op een motor te krijgen.

Marquez stapt volgend seizoen over naar een andere fabrikant om zich bij het fabrieksteam van KTM te voegen. Zijn prioriteit is om op tijd volledig hersteld te zijn voor de laatste twee races van het jaar, in Portimao en Valencia, en vooral om aanwezig te zijn bij de test op 1 december in Valencia, waar hij zijn eerste kans krijgt om met KTM's 850cc-prototype onder de nieuwe reglementen voor 2027 te rijden.

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Crash aan de leiding

Alex Marquez startte de sprint van de GP van Maleisië vanaf pole position en leidde de eerste drie ronden voordat hij aan kop crashte, terwijl hij goed op weg leek om de zege veilig te stellen.

"Ik maakte een heel klein foutje, maar met deze hete omstandigheden en het vrij lage gripniveau zat alles zo op de limiet", zei hij.

"Eerlijk gezegd verwachtte ik die crash niet in die bocht. Misschien was het te veel vertrouwen door de pole van vanochtend of zoiets, dus ik was iets te optimistisch, en dat is het. Een klein foutje waardoor we [de kans verloren om] mee te vechten om de overwinning."

Hij benadrukte echter dat het ongeluk zijn bestaande blessure niet had verergerd.

De Gresini-coureur, die voor zijn crash een voorsprong van bijna een seconde had opgebouwd, concludeerde dat "de omstandigheden in de sprint heel moeilijk waren".

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