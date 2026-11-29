MotoGP GP van Valencia
Álex Márquez over einde MotoGP-carrière van Marc Márquez: "Het voelt alsof er iets in mij breekt"
Een diep geëmotioneerde Álex Márquez kon bij het afscheid van Marc in Valencia niet op de baan zijn
Rubén Carballo Rosa
Gepubliceerd: 29 nov 2026, 15:15
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Álex Márquez kon zijn tranen niet bedwingen op een zondag die voor hem en zijn hele familie bijzonder veel betekende. Die dag kreeg nog meer lading doordat hij niet op de baan kon zijn om afscheid te nemen van zijn broer, Marc Márquez.
De tienvoudig wereldkampioen zette deze zondag een punt achter zijn carrière tijdens de laatste MotoGP-race van 2026 in Valencia, nadat hij vrijdag verrassend had aangekondigd te stoppen.
In de race nam hij na een spectaculaire start zelfs de leiding. Uiteindelijk werd hij tweede, al bleef hij tot in de slotfase vechten om de latere winnaar, Raúl Fernández, onder druk te zetten.
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Direct na de finish richtten de camera's zich op Marc en zijn broer. Álex moest het afscheid van zijn oudere broer volgen vanuit de Gresini-garage, nadat hij zich door een pulmonale bronchospasme had moeten terugtrekken uit de race. Door dat probleem moest hij vanochtend per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht, na een weekend waarin hij fysiek al met klachten kampte.
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Gelukkig verbeterde de toestand van Álex, waardoor hij voor deze bijzondere gelegenheid op het circuit aanwezig kon zijn. Vlak voor de opwarmronde omhelsde hij zijn broer en na afloop van de race barstte hij in tranen uit, waarna hij Marc uitgebreid prees.
"Hier zijn geen woorden voor", zei hij in een Spaans interview met DAZN. "Hij heeft besloten dat dit het einde was, en dat verdient hij. Ik ben zo blij voor hem, om de manier waarop hij het heeft gedaan, op zijn eigen manier. En vooral omdat hij tot het einde trouw is gebleven aan zijn eigen DNA. Omdat hij ons heeft laten blijven dromen.
Alex Marquez miste zijn laatste race voor Gresini, maar volgde die vanuit de pitbox
Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Hij heeft ons tot het einde laten dromen, zoals altijd. Het was echt prachtig. Hij verdient dit afscheid, en nog veel meer. Al het goede dat op zijn pad komt, is meer dan verdiend. Ik kan met heel veel trots zeggen dat hij de beste broer ter wereld is.
"Uiteindelijk zit je alleen op die motor. Ik heb geprobeerd hem vanuit mijn positie te helpen, al heeft hij mij veel meer geholpen. Uiteindelijk heeft hij het allemaal zelf gedaan. Hij is degene die op de motor zit; hij heeft dit verdiend.
"Vandaag voelt het alsof er iets in mij breekt, iets wat met de motorsport te maken heeft. Maar zoals hij zegt: we zijn allemaal passanten, en ik heb er tot het einde van kunnen genieten."
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