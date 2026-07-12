Alex Marquez over crash in Duitse GP: “Misschien was ik te zelfverzekerd”

Alex Marquez zegt dat overmoed een factor was bij zijn crash vanuit de tweede plaats in de Grand Prix van Duitsland, terwijl hij de volledige verantwoordelijkheid voor de fout op zich nam.

Vanaf de tweede startplaats hield de Gresini-rijder in het eerste deel van de race de druk op zijn oudere broer Marc Marquez, ook al kon hij het gat niet genoeg dichten om een aanval te plaatsen.

Aan het einde van ronde negen van 30 verloor Marquez de voorkant van zijn Ducati in bocht 13 en gleed hij uit de race.

Het maakte een voortijdig einde aan wat verder een sterk weekend was geweest voor de 30-jarige, die zich op de eerste rij kwalificeerde en tweede werd in de sprint, ondanks dat hij nog niet volledig was hersteld van een sleutelbeenblessure.

Gevraagd naar zijn crash in de laatste bocht verwees Marquez naar twee afzonderlijke bochten op het circuit waar hij om verschillende redenen moeite had.

“Ik weet het niet. Eerlijk gezegd maakte ik een klein foutje terwijl ik probeerde te... Misschien was die T4 vandaag behoorlijk snel en was ik misschien te zelfverzekerd op die twee punten, en maakte ik dat kleine foutje,” legde hij uit.

“Het is waar dat het gripniveau vandaag iets lager was en alles lastiger was. Dus alleen dat.

“Ik weet niet of de wind daar enige invloed had, maar het was meer een fout. Het is waar dat ik boos en behoorlijk verdrietig ben over die crash, maar ik ben echt blij met het weekend als geheel.

“Terugkomend van een blessure en nu lijkt het erop dat we de snelheid hebben, maar ik heb nog steeds wat raceritme nodig om al die snelheid te accepteren en al die performance te accepteren. Dus ik heb nog een paar keer nodig om weer 100% te zijn.”

Marquez miste drie grands prix nadat hij zijn schouder had gebroken tijdens de Grand Prix van Catalonië, waarbij de Duitse GP pas zijn tweede volledige weekend na zijn comeback markeerde.

De Spanjaard zei dat zijn fysieke beperkingen hem te stijf op de motor maakten, wat bijdroeg aan zijn crash in de lange linkerbocht die terugleidt naar het rechte stuk van start/finish.

“In die bochten help ik de motor niet genoeg om te draaien. Ik ben te stijf op de motor, dus ik zet te veel gewicht op de voorkant,” zei hij. “Ik denk dat dat ook een probleem was voor de crash; dat was een reden voor de crash.”

Gevraagd of hij volledig zou kunnen herstellen na de zomerstop, met de volgende ronde op Silverstone gepland op 9 augustus na een onderbreking van vier weekenden, zei Marquez: “Ik ga het proberen. Dit is mijn doel.

“Stap voor stap zit ik dicht bij mijn 100%. Ik hoop dat ik na de zomerstop op Silverstone op 100% zit– zo niet, dan zeker later.”

Gevecht met Marc Marquez

Alex Marquez ontpopte zich op de Sachsenring als de naaste rivaal van Marc Marquez, waar de fabrieksrijder van Ducati de show stal met poleposition en de overwinning in beide races.

De Gresini-rijder greep naast poleposition met 0.061s verschil en finishte de sprint van zaterdag slechts 0.368s achter de regerend kampioen. Er werd verwacht dat hij zondag een grotere uitdaging zou vormen, maar zowel hij als mede-Ducati-rijder Fabio di Giannantonio crashten vroeg uit de race, waardoor Marc Marquez naar zijn derde zege van het seizoen kon cruisen.

Gevraagd of hij vond dat hij een betere kans op de overwinning had vergeleken met de sprint, zei Alex Marquez: “We zaten min of meer op hetzelfde punt als gisteren. Hij begon vrij ontspannen en daarna begon hij stap voor stap zijn ritme op te leggen.

“Ik kon hem een beetje ruimte geven, alleen om de voorband niet te laten oververhitten. Maar die training was voor mij echt heel, heel goed. Ik probeerde gewoon af te wachten en de achterband te sparen.

“Maar misschien heb ik de voorkant op die twee punten te veel geforceerd om de tijd te winnen die ik in de andere verloor. Dus alleen dat. Een klein foutje, maar behoorlijk pijnlijk.”