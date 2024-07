Alex Márquez tekent nieuwe tweejarige MotoGP-deal met Gresini

Zoals Motorsport.com vorige week al meldde, is de jongere Márquez tot eind 2026 te bewonderen op de MotoGP-machine van Gresini. De identiteit van zijn teamgenoot is nog niet bekend, nu zijn huidige teamgenoot en broer Marc in 2025 de overstap maakt naar het Ducati-fabrieksteam. “Een langer verblijf bij Gresini was mijn voornaamste doel”, aldus Alex Márquez. “Sinds ik me bij dit team voegde, is het mijn doel geweest om constant dicht bij de besten te staan. Dat is iets wat ik nog niet bereikt heb. De start van het seizoen is niet verlopen zoals we hadden gewenst, maar het team is sterk en ik weet waartoe we in staat zijn. Ik wil Nadia bedanken voor haar vertrouwen, en ik weet zeker dat we haar snel terugbetalen met een jubileum-pizza met ananas.”

Alex Márquez verliet Honda na een moeizaam seizoen 2022 en stapte over naar Gresini. Al in zijn tweede raceweekend op de Desmosedici scoorde hij een podiumplaats. Ook in Maleisië haalde hij het ereschavot, en hij won de sprintraces in Silverstone en Sepang. Dit seizoen heeft de Spanjaard nog geen podiumplaats veroverd, maar wel heeft hij in elke Grand Prix van dit jaar in de top-tien de finish gehaald. Daardoor staat hij op de tiende stek in de WK-stand, kort achter Aprilia-fabrieksrijder Aleix Espargaro.

Nadia Padovani, teameigenaar van Gresini Racing: “Alex is onze pupil. Sinds zijn komst twee jaar geleden, is de synergie tussen hem en het team ongelofelijk goed. Dat is elke race sterker geworden. We kennen zijn potentieel, dat heeft hij al bewezen. Hij moet enkel constanter worden. De contractverlenging was heel logisch, want we zijn ons bewust van zijn waarde op en naast de baan. De resultaten komen dit jaar ook nog, daar ben ik zeker van.”