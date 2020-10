Marquez na nieuwe tweede plaats: “Ben geen vaste podiumklant”

Marquez pakte een week geleden in de regen zijn eerste podium tijdens de Franse GP en herhaalde dat kunststukje nog eens tijdens de Grand Prix van Aragon. Hij was in de tweede fase van de race de grootste concurrent van de latere racewinnaar Alex Rins. De Honda-rijder dacht zaterdag nadat hij zijn beste kwalificatie van het seizoen afwerkte dat het niet mogelijk was om zijn stunt van een week eerder te herhalen, maar was na Rins toch de sterkste man in de wedstrijd.

“Dit is een bonus”, grapte Marquez, gevraagd naar het belang van dit podium. “Dit zijn geen twee podia in droge omstandigheden, eentje was in de regen. Dat had niemand verwacht omdat we vanaf de achttiende startplaats vertrokken. Maar dit is een podium op een droge baan en niet omdat veel rijders ten val gekomen zijn. We waren de op een na snelste op de baan en hebben veel plaatsen goedgemaakt. Het betekent dat we ons werk op dit moment op de best mogelijke manier doen. We worden elke dag beter, geven niet op en proberen ons tot volgend seizoen steeds verder te verbeteren. Nu ligt de focus voor de volle 110 procent op het volgende weekend, ik denk dat we een goede kans hebben om nog beter te worden. Daarna kijken we uit naar Valencia en Portimao. Ik denk dat we daar moeten zien of we dit weer kunnen herhalen. Het wordt een goede test voor volgend jaar om te zien of we vanaf het begin snel kunnen zijn. Mijn doel is nog niet om elk weekend op het podium te staan, dat is niet realistisch. Ik ben nog geen vaste podiumklant. We hebben het potentieel van een rookie, we willen vaker in de top-acht staan en moeten proberen om echt constant te presteren. Dat is alleen maar goed voor het vertrouwen.”

Marquez was tijdens de trainingen voor de Grand Prix van Aragon regelmatig te vinden in de top-tien. Hij verklaarde zich dit weekend ‘vrijer’ te voelen op de Honda. “Ik wist voor de race dat ik in de laatste ronden een van de betere rijders was wat betreft het managen van de banden”, zei Marquez. “Ik wilde tot het eind van de race wachten en probeerde heel goed met m’n banden om te gaan. In de laatste twee ronden maakte ik twee foutjes. In de laatste bocht en in de eerste bocht, dat kostte mij de kans om voor de overwinning te vechten met Rins. Daar verloor ik een paar tienden. In de laatste ronde probeerde ik het nog eens, ik hoopte dat Rins een fout zou maken maar hij was heel snel. Toch ben ik heel blij met dit belangrijke podium.”