Alex Marquez: Nieuwe MotoGP-gridregels maakten inhalen lastig op Sachsenring

Alex Marquez denkt dat de nieuwe regels voor de startopstelling in de MotoGP het voor rijders behoorlijk moeilijk maakten om bij de start van de sprint van de Grand Prix van Duitsland posities te winnen.

De Gresini-rijder vertrok als tweede op de grid voor de race over halve afstand van zaterdag op de Sachsenring, maar kon zijn broer Marc Marquez, die vanaf poleposition op zijn fabrieks-Ducati comfortabel de leiding nam, niet verrassen.

Elders in de top 10 waren er weinig veranderingen, waarbij Trackhouse-rijder Ai Ogura kortstondig Fabio di Giannantonio passeerde richting bocht 1 en Aprilia’s Jorge Martin later in de ronde een inhaalactie plaatste op Francesco Bagnaia.

De relatief rustige start van de sprint volgde nadat MotoGP dit weekend een grote wijziging in de gridformatie had doorgevoerd, waarbij de afstand tussen elke rijder werd vergroot van drie naar vier meter.

Deze herziening werd om veiligheidsredenen doorgevoerd na een crashrijke GP van Catalonië, waar Johann Zarco een zware knieblessure opliep nadat zijn been bij de herstart werd geraakt door de Ducati van Francesco Bagnaia.

Alex Marquez, die zelf buiten zijn schuld geblesseerd raakte in dezelfde race in Barcelona, zei dat de nieuwe startregels de inhaalmogelijkheden bij de start ernstig beperkten.

“Mijn idee was om hem bij de start aan te vallen, maar nu met de nieuwe regels, waarbij we meer ruimte tussen de rijders en meer ruimte tussen de rijen hebben, is het behoorlijk moeilijk om positie te winnen,” legde hij uit.

“Als de ander geen grote fout maakt, is het zo onmogelijk om zelfs maar ernaast te komen.”

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Na een openingsronde zonder veel incidenten veranderde de race op de Sachsenring al snel in een optocht, waarbij Marc Marquez zijn broer in de resterende ronden met succes achter zich hield.

Alex Marquez kwam zelf in de slotronde onder druk te staan van VR46’s Fabio di Giannantonio, maar die laatste kwam nooit dicht genoeg om een aanval te proberen.

Ook buiten de top drie waren er geen grote veranderingen, met Ogura als vierde en Martin die Fernandez niet kon passeren, nadat die door rugpijn was gehinderd na een compressieschok in de kwalificatie.

Di Giannantonio denkt dat het gebrek aan actie vooral te wijten was aan de lay-out van het circuit, die het voor rijders moeilijker maakte om elkaar te volgen zonder hun bandenlevensduur in gevaar te brengen.

“We weten dat het op dit circuit echt heel, heel moeilijk is om in te halen,” zei hij. “Zodra je vlak achter een andere rijder zit, krijgt de voorband temperatuur, en doordat alle bochten onder hellingshoek worden gereden, is het echt moeilijk om het tempo vast te houden en dan te proberen in te halen. Je kunt het doen, maar het is behoorlijk riskant.

“Dus ik moest aan het begin de actie op Ogura doen om te proberen erbij te zitten, maar daarna probeerde ik halverwege de race wat ruimte te creëren om de voorband te sparen, maar dat was niet genoeg voor het einde. Het was gewoon te riskant om Alex in te halen.”

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

De Italiaan zei dat de situatie werd verergerd door het feit dat hij het gevoel had sneller te zijn dan racewinnaar Marquez, die door zijn fysieke beperkingen niet voluit kon pushen.

“Ik had meer snelheid om harder te gaan,” zei hij. “Het is 100% waar dat Marc niet 100% aan het pushen was. Ik denk dat Marc iets meer had qua tempo, maar hij controleerde, maar dat is normaal.

“Voor ons geldt dat ik daar probeerde bij hen te blijven, maar als je er dan achter zit, wordt het echt een nachtmerrie om alleen al het tempo vast te houden. Zelfs als je sneller bent, kun je het tempo niet vasthouden, dus je hebt echt wat ruimte nodig.”

Di Giannantonio legde uit dat hij bewust een paar tienden liet vallen achter Alex Marquez om in schone lucht te rijden, omdat te dicht achter een rijder volgen zijn motor op het “randje” bracht.

“Je kunt andere lijnen rijden om te proberen de achterband te sparen, maar wat je ook doet om de achterband te sparen, het maakt de voorband een beetje kapot,” zei hij.

“Wanneer je bijna driekwart van de ronde vlak achter een rijder zit, er pal achter, volledig op het randje, is het daarna echt moeilijk om hem te sparen. Dus zodra je behoorlijk dichtbij komt, heb je gewoon de voorkant die de hele tijd beweegt.

“Het was een beetje vreemd om zo te racen, maar het is zo, dus we moeten ons aanpassen en we moeten proberen iets beters te doen voor morgen om te proberen aan te vallen.”