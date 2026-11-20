MotoGP GP van Portugal

Álex Márquez na snelste tijd: 'Marco Bezzecchi is de snelste in Portimao'

Bezzecchi was technisch gezien niet de snelste op vrijdag, maar de man die dat wel was, denkt dat we ons niet moeten laten misleiden

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 20:22

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Álex Márquez, vrijdag de snelste man in Portimão, zegt dat Marco Bezzecchi dit weekend nog altijd de te kloppen man is en dat het Aprilia-kwartet zich nog van voren zal laten zien.

De Gresini-rijder voerde in de training een Ducati-een-twee aan, met Bezzecchi als enige Aprilia in de top acht. Jorge Martín, de teamgenoot van Bezzecchi bij het fabrieksteam en de enige andere rijder die in theorie nog kan voorkomen dat Marc Márquez de wereldtitel wint, haalde Q2 maar net.

Raúl Fernández van Trackhouse Aprilia slaagde erin Martíns nipte succes te evenaren, terwijl de tweede Trackhouse-rijder, Ai Ogura, de Q2-cut helemaal niet haalde.

Álex vindt echter dat toeschouwers zich niet moeten laten misleiden door het idee dat Ducati de favorietenrol heeft overgenomen van de hoog ingeschatte machines uit Noale.

"Aprilia heeft hier iets meer dan Ducati", zei Álex. "Ik denk dat we over één ronde voor ze konden staan, maar Marco is hier supersnel. Qua racetempo is hij de snelste en hij heeft twee of drie tienden op iedereen. Hij vliegt dus."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi, die een jaar geleden op dit circuit de Grand Prix van Portugal won, was de snelste toen de editie van dit jaar vrijdagochtend begon. In de middag had hij genoeg vertrouwen om tot heel laat met dezelfde medium voorband rond te blijven rijden. Uiteindelijk bleek zijn beste tijd uit de eerste helft van de sessie genoeg om in de top tien te blijven.

"Marco was vandaag de snelste", zei Álex. "Ik denk dat hij in de laatste ronde een fout maakte, anders was hij P1 geweest. Maar wij staan erbij en dat is het goede."

Voor Álex zelf zijn er ook fysieke beperkingen die dit weekend over een raceafstand een rol gaan spelen. Márquez keert terug na een operatie waardoor hij twee weken geleden de Grand Prix van Qatar miste.

Lees ook:

"Ik maak me zorgen over de lange race op zondag. Maar over één ronde en dat soort dingen kan ik behoorlijk snel zijn.

"Het is ongemakkelijk, omdat de snee [van de operatie] nog vrij vers is en de wrijving met het leren pak niet echt goed is. En de spieren zijn ook nog niet echt goed.

"Na Valencia [de seizoensfinale van volgend weekend] moet ik ermee aan de slag, maar voor nu is het zoals het is en moet ik zien te overleven.

"Morgen moet ik naar mijn lichaam luisteren. Op sommige plekken kan ik niet echt goed rijden, vooral in de eerste remzone, de eerste bocht en ook in de snelle richtingsveranderingen."

"Op dat punt heb ik dus nog wat marge, maar voor de rest kan ik echt goed rijden."

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Ducati neemt twijfels over toekomst Marc Márquez weg: “Hij blijft na dit seizoen bij ons”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



11 min



Ducati neemt twijfels over toekomst Marc Márquez weg: “Hij blijft na dit seizoen bij ons”





Fernando Alonso keert terug naar Dakar: waarom zijn eerste rallyraid-ervaring een schok was



Dakar



DAKR Dakar 17 min



Fernando Alonso keert terug naar Dakar: waarom zijn eerste rallyraid-ervaring een schok was





Formula E pre-season test ends early after car explodes and catches fire



Formule E



FE Formule E 19 min



Formula E pre-season test ends early after car explodes and catches fire





Marc Márquez 'stijver' in training Portimão: "Ik kan alleen maar verliezen"



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



19 min



Marc Márquez 'stijver' in training Portimão: "Ik kan alleen maar verliezen"

Vorig artikel Marc Márquez nerveus voor verwachte MotoGP-kroning: "Ik zie overal risico's"

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Richard Asher





Marc Márquez nerveus voor verwachte MotoGP-kroning: "Ik zie overal risico's"



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



2 u



Marc Márquez nerveus voor verwachte MotoGP-kroning: "Ik zie overal risico's"





MotoGP GP van Portugal: Álex Márquez snelste op vrijdag, alle titelkandidaten naar Q2



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



3 u



MotoGP GP van Portugal: Álex Márquez snelste op vrijdag, alle titelkandidaten naar Q2





Marc Márquez ontkent geruchten over MotoGP-afscheid niet



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



15 u



Marc Márquez ontkent geruchten over MotoGP-afscheid niet

Meer van

Álex Márquez





Alex: ‘Aprilia heeft de titel verloren omdat het Marc Márquez tegenover zich had’



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



15 u



Alex: ‘Aprilia heeft de titel verloren omdat het Marc Márquez tegenover zich had’





Marc Marquez grapt: Alex zou 'slechte broer' zijn als hij titelstrijd riskeert



MotoGP



MotoGP



GP van Qatar



14 d



Marc Marquez grapt: Alex zou 'slechte broer' zijn als hij titelstrijd riskeert





Jorge Martin fit verklaard voor training tijdens Grand Prix van Qatar



MotoGP



MotoGP



GP van Qatar



15 d



Jorge Martin fit verklaard voor training tijdens Grand Prix van Qatar

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer