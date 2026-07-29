Alex Marquez: MotoGP-titelstrijd 2026 ligt zo open door ‘meer fouten’

Alex Marquez gelooft dat de strijd om de MotoGP-titel van 2026 ongebruikelijk close is gebleven doordat de koplopers meer fouten maken dan in het verleden.

MotoGP maakt zich op voor een intense titelstrijd in de tweede helft van het seizoen, met de top vijf in de stand gescheiden door slechts 24 punten voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië van volgende week.

Het is het kleinste puntenverschil tussen de top vijf rijders na 11 rondes van een seizoen sinds het MotoGP-tijdperk in 2002 begon.

Terwijl de laatste drie campagnes volledig Ducati-aangelegenheden waren, heeft de opmars van Aprilia meer kanshebbers in het spel gebracht, met Jorge Martin aan de leiding in het kampioenschap voor Ai Ogura, en Marco Bezzecchi op de vierde plaats. Marc Marquez voert Ducati’s aanval aan op de derde plaats, met Fabio di Giannantonio ook nog in beeld op de vijfde plaats.

Maar Gresini’s Alex Marquez gelooft dat de intensiteit van de titelstrijd niet alleen komt doordat Aprilia zich heeft ontpopt als een directe rivaal van Ducati, en stelt dat een gebrek aan consistentie ook een grote rol heeft gespeeld.

Bezzecchi maakte in juni een reeks fouten nadat hij vroeg in het seizoen een verschroeiend sterke vorm had laten zien, Martin crashte vijf keer tijdens het weekend in Barcelona en gooide nog een groot resultaat weg in Hongarije, terwijl regerend kampioen Marquez vanaf de leiding crashte in de Grand Prix van Spanje nadat hij vanaf pole was gestart.

“Ik denk dat niemand echt consistent heeft kunnen zijn. Niemand heeft er het hele weekend kunnen staan,” zei hij.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Het lijkt erop dat het dit jaar wat opener is omdat mensen meer fouten maken vergeleken met vorig jaar, vergeleken met een paar jaar geleden, ook met ’24 en ’23. Dus alles ligt behoorlijk open.

“Het is best interessant en beter voor de fans. Maar niemand presteert op een consistent niveau. Ik denk dat de enige die aan het begin van het seizoen [consistentie] liet zien Marco was. Helaas raakte hij geblesseerd en had hij niet veel geluk in deze laatste races.

“Maar het zal interessant zijn om na de zomerstop te zien welke rijder die consistentie kan brengen; dat zal zich uitbetalen. Ogura zou veel mogelijkheden hebben om die consistentie te brengen, en Marc ook.

“Maar toch leidt Martin. Hij maakte niet veel lawaai, maar hij staat er. Dus het zal tot het einde behoorlijk interessant worden.”

Gevraagd wie de favoriet is voor de kroon van 2026, grapte Marquez: “Ik in elk geval niet.”

Zijn opmerkingen staan in contrast met die van Francesco Bagnaia, die de suggestie verwierp dat de leidende rijders in het kampioenschap de titel niet willen winnen.