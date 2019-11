Alex Marquez blij met eerste test: “Begrijp de Honda steeds beter”

Maandagavond werd de Moto2-wereldkampioen gepresenteerd als opvolger van Jorge Lorenzo bij het fabrieksteam van Honda en een etmaal later stapte de coureur voor het eerst op de 2019-versie van de RC213V. Voor iedereen - met uitzondering van broer Marc Marquez - geen eenvoudige machine, zo bleek dit seizoen al vaak. De MotoGP-rookie maakte op dinsdag wel een valpartij mee en kwam daardoor enkele uren niet buiten, maar dat maakte hij ruimschoots goed in het verdere verloop van de test. In totaal sloot de coureur af met 132 ronden en een achterstand van 2,3 seconden op de snelste man.

“Ik ben heel tevreden met de test. Ten opzichte van de eerste dag heb ik weer aardig wat stappen gemaakt. Iedere ronde begrijp ik de motor iets beter”, zei de jonge Marquez. “Natuurlijk is het duidelijk dat ik nog veel beter kan, maar het was een solide test. Ik heb veel ronden gereden, maar was aan het eind van de dag wel vermoeid.” Daar ziet Marquez gelijk een verbeterpunt: “Deze winter moet ik werken aan mijn fitness, maar ook aan m’n rijstijl.”

Nadat zijn broer Marc Marquez eerder nog verklaarde dat de Honda de moeilijkste machine zou zijn voor een rookie, viel het Alex eigenlijk best mee: “Het ging beter dan ik verwacht had. De zitpositie voelde al snel best goed, de Honda is een kleine motor. Ik voelde me redelijk snel thuis op de machine, we moeten hoe dan ook nog werken aan een aantal kleinigheden.” Om een beter oordeel te kunnen vormen over de RC213V, zei Alex dat hij de limiet van de machine verder moet opzoeken: “Nu voelt alles redelijk goed aan, maar ik zit nog niet op de limiet. Het is een kwestie van je draai vinden op de motor en dat kost veel kracht. Daarom is het nu zaak om zoveel mogelijk meters te maken.”