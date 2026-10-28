MotoGP GP van Australië

Alex Marquez: MotoGP schaadt toekomst jonge rijders met zwaar format

Een langere kalender en de toevoeging van sprintraces hebben de risico’s voor rijders vergroot, zegt de Gresini-racewinnaar

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 28 okt 2026, 13:55

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Iker Lecuona, Gresini Racing crash

Foto: Quinn Rooney / Getty Images

Alex Marquez heeft MotoGP opgeroepen zijn jongere coureurs beter te beschermen, met de waarschuwing dat pogingen om het spektakel te vergroten ook het risico op blessures hebben vergroot.

De Gresini-coureur deed die uitspraak tijdens de Grand Prix van Australië van afgelopen weekend, waar zes van de 22 vaste coureurs ongeschikt werden verklaard om te racen, onder wie vier vanwege blessures.

Zijn opmerkingen kwamen ook te midden van gemengde reacties op het nieuwe sportieve format van MotoGP voor 2027, met twee afzonderlijke kwalificatiesessies tijdens elke ronde.

Van coureurs wordt ook gevraagd meer tijd te besteden aan promotionele activiteiten, waarbij MotoGP onlangs waarschuwde dat het niet bijwonen van dergelijke evenementen kan leiden tot boetes en sportieve straffen.

Hoewel Marquez zelf meerdere races heeft gemist door breuken die hij in Barcelona opliep aan zijn sleutelbeen en wervels, blessures die zijn prestaties nog altijd beïnvloeden, zei hij zich meer zorgen te maken over de gevolgen op lange termijn voor jongere coureurs die de toekomst van het kampioenschap vormen.

“Wat ze de coureurs op de baan vragen te doen, is een beetje te veel”, merkte de Spanjaard op. “Ik heb het alleen over sessies op de baan. Er is veel risico op de baan.

“We gaan elke keer sneller en sneller, en het aantal ronden waarin je op de limiet pusht wordt steeds groter, omdat ze ook het format hebben veranderd om meer spektakel te maken, maar meer spektakel betekent ook meer risico's.

“Toen ze de sprint invoerden, namen de blessures toe. Ik ben 30. Ik zal er geen last van hebben. Ik stop een jaar later of eerder. Maar de jonge mensen zoals Fermín [Aldeguer] en [Pedro] Acosta zijn degenen voor wie het kampioenschap echt moet zorgen, omdat ze 20 zijn en met dit aantal races en sprints wordt het ingewikkeld voor hen.

“Ze moeten nadenken over het creëren van helden, maar helden voor de lange termijn, niet alleen voor een korte periode.”

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Toen MotoGP in 2023 het sprintformat invoerde, koos het ervoor om bij elke ronde races over halve afstand te houden. Dat betekende een afwijking van de Formule 1, die sprints beperkt tot geselecteerde rondes, al heeft die het aantal geleidelijk verhoogd van drie in 2021 naar 10 volgend jaar.

Gevraagd hoeveel sprintraces hij in een seizoen zou willen zien, zei Marquez: “De helft. Perfect zou ongeveer zes zijn, zoals de Formule 1 [in 2026], min of meer.”

Hoe blessures het MotoGP-veld van 2026 hebben beïnvloed

Van de 22 vaste coureurs op de grid zijn 10 coureurs tijdens het seizoen door blessures getroffen. Dat aantal omvat zowel Raúl Fernández als Jorge Martín, die allebei ongeschikt werden verklaard voor de GP van Australië voordat de race werd afgelast. Joan Mir is niet meegerekend, omdat de Honda-coureur de laatste drie rondes miste door ziekte in plaats van een blessure.

Daarnaast raakte Honda-testcoureur Takaaki Nakagami ook geblesseerd in Japan terwijl hij als wildcard meedeed.

De laatste keer dat de volledige grid samen racete was tijdens de Grand Prix van Brazilië in maart.

Alle MotoGP-coureurs die races hebben gemist of ongeschikt zijn verklaard om te racen vanwege blessures

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