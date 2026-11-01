MotoGP GP van Maleisië

Alex Marquez mist omstreden GP van Qatar vanwege operatie

De Gresini Ducati-rijder gaat in Spanje onder het mes

Richard Asher

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 09:41

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Alex Marquez, Gresini Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex Marquez heeft bevestigd dat hij de Grand Prix van Qatar van komend weekend overslaat ten gunste van een operatie.

De mogelijkheid werd gisteren door Motorsport.com onthuld. Marquez maakte vervolgens tijdens de persconferentie na zijn derde plaats in de Grand Prix van Maleisië van vandaag bekend dat het een zekerheid was.

De operatie, die maandag in Madrid plaatsvindt, is bedoeld om de aanhoudende gevolgen van Marquez' enorme crash in de Grand Prix van Catalonië in mei aan te pakken.

De jongere Marquez hoopt over drie weken tijdens de Grand Prix van Portugal in Portimao weer in actie te komen.

"Vanaf het moment dat ik terugkwam na het ongeluk in Catalonië, had ik veel last van mijn rechterschouder", zei de Gresini Ducati-rijder. "En ja, ik heb besloten om me morgen in Madrid te laten opereren.

"Ik zal proberen in Portimao terug te keren. Na wat overleg met de artsen is dat mogelijk.

"De plaat moet uit mijn sleutelbeen, maar het grootste probleem dat ik nu heb is de ontsteking. Het is dus als het ware twee operaties in één.

"Het belangrijkste zal zijn om te proberen alle ontsteking, al het vocht dat ik in mijn rechterschouder heb, weg te halen. Want nu kan ik, weet je, thuis niets doen. Ik heb geen spier, ik heb niets.

"Dus, zoals ik al zei, [ik doe] een stap terug, neem de tijd om wat uit te rusten en probeer de laatste twee races van het seizoen op een goede manier te doen."

Alex Marquez na de race in Sepang

Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cynici zouden kunnen suggereren dat de terughoudendheid van coureurs om in Qatar te racen de timing van de operatie bijzonder goed uitkomt. Maar Marquez zegt dat het feit dat Qatar de derde race in een triple-header is een belangrijke factor is.

"Ik had veel last van deze opeenvolgende races. Dus voor mij is het onmogelijk om er drie op rij te doen. Daarom heb ik besloten een beetje een stap terug te doen.

"Ik reed met pijnstillers en dat soort dingen, maar weet je, inmiddels was zelfs dat al niet genoeg. Dus het is tijd om die operatie te ondergaan en te proberen sterker terug te komen in Portimao en Valencia."

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