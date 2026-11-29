MotoGP GP van Valencia

Álex Márquez mist GP van Valencia door zware bronchospasme

Álex Márquez' laatste MotoGP-weekend met Gresini is door ziekte voortijdig beëindigd

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 08:33

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Álex Márquez komt zondag niet in actie in de Grand Prix van Valencia, nadat hij door een 'ernstige' bronchospasme naar het ziekenhuis is gebracht.

De Spanjaard kampte sinds de trainingen al met koorts. Door zijn ziekte moest hij vrijdag ook zijn mediaverplichtingen laten schieten.

Zaterdag keerde hij wel terug op de baan. Hij kwalificeerde zich als vierde, net buiten de eerste startrij, en werd zesde in de sprint, maar gaf toe dat hij zich nog altijd niet helemaal fit voelde.

De jongere Márquez kwam zondagochtend aan op Circuit Ricardo Tormo om zich voor te bereiden op zijn laatste race met Gresini. Na controles in het medisch centrum, onder toezicht van MotoGP-arts Angel Charte, werd hij echter voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

"Álex Márquez mist de laatste Grand Prix van het seizoen. Een ernstige bronchospasme heeft de rijder gedwongen het circuit te verlaten en naar het 9 de Octubre Hospital te worden gebracht", meldde Gresini in een korte verklaring.

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bronchospasme is een plotselinge verkramping of samentrekking van de spieren in de longen, wat doorgaans leidt tot kortademigheid, hoesten en vermoeidheid.

Door de ziekte komt er voortijdig een einde aan zijn vierjarige periode bij Gresini, waarin hij vier zeges en 18 podiumplaatsen behaalde en in 2025 met de tweede plaats zijn beste eindklassering veiligstelde.

Het betekent ook dat hij niet aanwezig is bij de laatste MotoGP-race van zijn oudere broer Marc Márquez voor diens afscheid.

Álex Márquez had het besluit van Marc om te stoppen met racen bijna twee maanden geheimgehouden. Binnen de familie was hij de enige aan wie de tienvoudig wereldkampioen het had toevertrouwd.

Het is nog onduidelijk of Álex Márquez fit genoeg is om dinsdag deel te nemen aan de 850cc-test, waar hij zijn eerste optreden als fabriekrijder van KTM zou maken.

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