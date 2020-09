Marquez wil 'meer risico nemen' in komende races

De jonge Marquez heeft het vege lijf bij het Honda-fabrieksteam moeten redden na de afwezigheid van broer Marc, die er met een armblessure uit ligt. LCR-rijder Cal Crutchlow heeft de voorbije twee maanden grote problemen gehad terwijl HRC-reserve Stefan Bradl ook geen potten heeft kunnen breken. Alex Marquez is daardoor de beste HRC-rijder in het klassement. Na een twaalfde en een achtste plaats in Jerez eindigde hij in Tsjechië op de vijftiende plaats, gevolgd door een dertiende en zestiende stek tijdens de beide races in Oostenrijk.

Met het uitrijden van de eerste vijf races heeft Marquez veel ‘positieve’ zaken geleerd, maar hij geeft toe dat hij nu meer moet pushen om in de resterende negende races van dit seizoen om resultaten te scoren. Gevraagd hoe hij naar de voorbije races keek, reageerde de Honda-rijder: “We hebben twee weken vrij gehad en de tijd gehad om na te denken over de eerste races, ik heb geleerd en geanalyseerd waar we beter kunnen worden. We hebben al vijf races gereden. We hebben vijf races gereden, we zijn vijf keer aan de finish gekomen en dat is positief. Ik heb veel kilometers gemaakt en geleerd van al die ervaring, dat is heel goed. Maar het is nu ook tijd om iets meer risico te nemen, we kunnen iets harder pushen en iets sneller gaan.”

Met twee races in Misano, met daartussen nog een test op dinsdag, denkt Marquez dat hij een goede kans heeft om een nieuwe stap voorwaarts te maken: “We hebben hier een goede mogelijkheid, we hebben twee races en nog een test. Het is een goede kans om meer te pushen en ten opzichte van Brno en Oostenrijk iets meer risico te nemen.”

Marquez staat momenteel op de vijftiende plaats in het wereldkampioenschap. Takaaki Nakagami is op de 2019-versie van de Honda de beste coureur van het merk, hij heeft 31 punten meer verzameld.

Met medewerking van Lewis Duncan