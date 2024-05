Álex Márquez ziet Marc uitblinken met remmen: "Ik weet niet hoe"

Afgelopen winter verruilde Marc Márquez het fabrieksteam van Honda na elf seizoenen voor een avontuur bij Gresini Ducati. De Spanjaard lijkt inmiddels goed gewend aan de Ducati Desmosedici GP23 getuige zijn podiumplaats in de Spaanse Grand Prix. Teamgenoot en broertje Álex Márquez ziet echter op een ander gebied bevestigd worden dat de gewenningsperiode inmiddels zo goed als voorbij is. Op de remmen maakt Márquez namelijk indruk op zijn jongere broertje. "Hmm, ja. Hij is een van de besten", antwoordt hij in de aanloop naar de Franse MotoGP-ronde op de vraag of Marc Márquez van alle Ducati-rijders de beste op de remmen is.

Het verbaast Álex Márquez zelfs hoe hard zijn oudere broer de bochten aansnijdt. "Hij heeft een specifieke stijl tijdens het remmen. Op de Honda had hij een sterk punt dat onmogelijk na te bootsen leek op de Ducati. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen, maar het is hem toch gelukt", stelt de Moto2-kampioen van 2019. "Ik dacht dat je met de Ducati echt niet zo hard en snel de bocht in kon gaan, want het is een motorfiets die minder signalen geeft. De Honda was kritiek, maar je wist altijd wat er gebeurde en wat er zou gaan gebeuren. Met de Ducati dacht ik dat het niet kon, maar blijkbaar kan het toch."

Ook Ducati-topman Gigi Dall'Igna verklaarde al dat de oudste van de gebroeders Márquez dingen doet met de voorkant van de Ducati die niemand anders voor elkaar krijgt. Het heeft er dan ook voor gezorgd dat Marc Márquez op het gebied van remmen binnen vier raceweekenden de referentie is geworden binnen Ducati. "Als je ziet dat iemand ergens het verschil maakt, dan probeer je je daar op te focussen", stelt zijn broertje, die erkent dat het op dit vlak beter moet. "Dat is waar ik vorig jaar tekort kwam en waar ik in Jerez ook iets miste. Het is duidelijk dat we die weg moeten inslaan en dat is waar we op gefocust zijn."

Rijders op GP23 in het nadeel

Toch krijgt Marc Márquez het voor elkaar, ondanks iets wat Álex als een handicap ziet voor de rijders op de GP23. "De 2023-motor kon vorig jaar wat ook op de 2022-motor gedaan kon worden, er was niet veel verschil. Dit jaar zien we een andere trend in de vergelijking tussen de motoren van 2023 en 2024", legt hij uit. "We proberen niet te veel feedback en referenties te krijgen van degenen op de motor van dit jaar en op sommige circuits merk je er meer van dan op andere banen. Het lijkt een iets stabielere motor te zijn. De aerodynamica en mogelijk de motor hebben invloed, hoewel ik zeker weet dat het op sommige punten minder goed is. Maar over het algemeen ziet het pakket van de 2024-motor er momenteel beter uit."