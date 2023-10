Marc Marquez verlaat eind dit MotoGP-seizoen het team van Honda en vervolgt zijn loopbaan bij Gresini Racing, een satellietteam van Ducati. In 2024 springt de Spanjaard op de GP23, de motor waar Pramac en het fabrieksteam op dit moment mee in actie komen. De voormalig wereldkampioen heeft een deal voor een jaar en liet in Indonesië weten dat gedaan te hebben om te achterhalen of hij het plezier in het rijden in de MotoGP kan terugvinden.

Broer Alex Marquez laat aan TNT Sport weten dat zijn broer eind 2024 stopt met de MotoGP zodra dat plezier niet terugkomt. Tegelijkertijd verwacht Alex dat alle twijfels bij Marc zullen vervagen wanneer hij de Ducati mag testen in november. "Het is wat hij zei. Hij neemt een jaar de tijd om te kijken of hij weer van deze wereld kan genieten", aldus de Gresini-coureur, die volgend jaar dus opnieuw samen met zijn broer gaat rijden. "Naar mij is hij heel open. 'Als ik niet geniet, stop ik', zei hij tegen mij. Hij gaat nu dus kijken of hij weer plezier kan maken en of hij nog snel is na zijn blessure. Ik twijfel niet, hij wel. Hij heeft ook al reden om die te hebben, want die had ik vorig jaar ook op de Honda. Ik weet echter zeker dat hij na een dag in Valencia weer geniet en dat de twijfels snel verdwijnen."

Op het circuit van Mandalika, waar Alex door een blessure niet van de partij was, kende de Honda-coureur wederom een moeizaam weekend. Beide wedstrijden finishte hij niet. Marc bracht daarmee het totaal aantal valpartijen dit seizoen op 23, wat nog eens benadrukte waarom hij besloten heeft om in 2024 afscheid te nemen van de RV213V.

"Het duurt niet lang meer", zei Marc tegen DAZN. "Ik wil mijn excuses maken richting het team. Dit weekend gleden we naar achteren, terwijl het normaal andersom is. Het is tijd om weer een stapje terug te doen. In India leken we progressie te hebben geboekt. Daar krijg je motivatie van. Je ziet je weer bij de mannen vooraan, maar daardoor verlies je je referentie. Het is tijd terug te keren naar hoe de mentaliteit op Silverstone en in Montmeló was. We moeten een stapje terugdoen en races afmaken." Over zijn crash zei Marquez het volgende: "Ik deed het rustig aan na de sprintrace. Ik was niet gestrest na die val. Maar het was een van de valpartijen die je niet ziet aankomen. Ik viel zonder enige vorm van waarschuwing. Het is erger om te vallen zonder dat je iets probeert, dan dat je valt omdat je aan het pushen bent. In de sprintrace begreep ik de crash, maar in de Grand Prix niet."