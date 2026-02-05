Álex Márquez maakt statement op laatste dag MotoGP-test in Sepang
Álex Márquez heeft een sterke indruk gemaakt op de slotdag van de MotoGP-test in Maleisië. De Gresini-rijder was de snelste over één ronde, maar ook in een simulatie van een sprintrace.
Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images
De laatste uren van de tweede testdag op het Sepang International Circuit verregenden en dus beloofde de derde en laatste dag van de MotoGP-wintertest een drukke te worden. Voor diverse rijders stonden er tests met nieuwe items op het programma, maar ook wilden de meesten kijken hoe ze ervoor staan over één snelle ronde en in een simulatie van de sprintrace.
Dat was ook het geval bij Yamaha. De rijders van de Japanse fabrikant bleven woensdag noodgedwongen in de pits staan, omdat het merk nog geen antwoorden had op het technische probleem van Fabio Quartararo op de eerste testdag. Die antwoorden vond Yamaha wel in de aanloop naar de slotdag in Sepang, waardoor Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, Álex Rins en testrijder Augusto Fernández donderdag weer op de baan verschenen.
Álex Márquez rijdt sterke sprintsimulatie
In de ochtendsessie was Miller een van de rijders die alvast een sprintsimulatie afwerkte. In tien ronden – de lengte van een sprintrace in Sepang – kwam de Australiër van Pramac Racing tot een gemiddelde rondetijd van 1.59.424. KTM-rijder Enea Bastianini deed vrijwel gelijktijdig hetzelfde en was gemiddeld slechts 0,008 seconde per ronde langzamer dan Miller.
Toch bleek het ’s middags nog een stuk sneller te kunnen wat betreft de sprintsimulaties. Marc Márquez was de eerste van de Ducati-rijders die ermee aan de slag ging. Hij noteerde in negen ronden een gemiddelde rondetijd van 1.58.289. Daarmee was hij gemiddeld een tiende van een seconde langzamer dan teamgenoot Francesco Bagnaia, die bovendien een ronde meer reed.
De beste sprintsimulatie was echter voor Álex Márquez, die zijn tien ronden op de Ducati GP26 van Gresini Racing aflegde met een gemiddelde rondetijd van 1.58.028. Achter de drie Ducati’s was Pedro Acosta de snelste van de overige fabrikanten, al was hij zes tienden per ronde langzamer. Marco Bezzecchi gaf op de Aprilia al ruim negen tienden toe, net als Honda-rijder Joan Mir.
Márquez ook snelste over één ronde
Eerder op de dag bewees Álex Márquez al dat hij zich op zijn gemak voelt op de nieuwe Ducati. In het eerste uur van de ochtendsessie snelde hij naar een 1.56.402, waarmee hij minder dan een tiende boven het ronderecord van Bagnaia zat. Die tijd bleek aan het einde van de testdag goed voor de eerste plaats op de ranglijst, al kwam Bezzecchi in het laatste half uur nog tot op iets meer dan een tiende.
Marco Bezzecchi strandde 's middags op iets meer dan een tiende van Álex Márquez.
Foto door: Steve Wobser / Getty Images
Verder draaide de laatste testdag in Sepang uit op een Ducati-feestje, met de GP26’s van Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez en Bagnaia op de plaatsen drie, vier en vijf. Toch verliep de dag voor Márquez niet geheel probleemloos, want ’s ochtends kwam hij ten val in de eerste bocht. Daarbij liep de wereldkampioen overigens geen fysieke schade op.
Franco Morbidelli volgde op de zesde plaats met zijn Ducati GP25 van VR46, met Raúl Fernández op de zevende positie. De top-tien op de laatste dag van de Sepang-test werd gecompleteerd door Acosta, Mir en Bastianini. Op de twaalfde plaats was Rins de beste Yamaha-rijder, met rookies Razgatlioglu en Diogo Moreira op de achttiende en negentiende positie.
De MotoGP-teams krijgen nu ruim twee weken om de vergaarde informatie te verwerken, voordat er op 21 en 22 februari nog een collectieve test plaatsvindt in het Thaise Buriram.
Uitslag: MotoGP-test Sepang - donderdag
|Pos.
|Rijder
|Team
|Tijd/verschil
|Ronden
|1
|
Á. Márquez
|Gresini Racing
|1.56.402
|48
|2
|
M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+0.124
|58
|3
|
F. Di Giannantonio
|VR46 Racing Team
|+0.383
|50
|4
|
M. Márquez
|Ducati Team
|+0.387
|64
|5
|
F. Bagnaia
|Ducati Team
|+0.527
|49
|6
|
F. Morbidelli
|VR46 Racing Team
|+0.728
|52
|7
|
R. Fernández
|Trackhouse MotoGP Team
|+0.843
|48
|8
|
P. Acosta
|KTM Factory Racing
|+0.851
|51
|9
|
J. Mir
|Honda HRC
|+0.866
|44
|10
|
E. Bastianini
|KTM Tech3
|+0.888
|43
|11
|
A. Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|+0.924
|58
|12
|Á. Rins
|Yamaha MotoGP Team
|+1.178
|36
|13
|
B. Binder
|KTM Factory Racing
|+1.188
|52
|14
|
M. Viñales
|KTM Tech3
|+1.197
|41
|15
|J. Zarco
|Honda LCR
|+1.199
|55
|16
|
L. Marini
|Honda HRC
|+1.403
|54
|17
|J. Miller
|Pramac Yamaha
|+1.754
|44
|18
|T. Razgatlioglu
|Pramac Yamaha
|+1.924
|36
|19
|D. Moreira
|LCR Team
|+2.074
|42
|20
|L. Savadori
|Aprilia Racing
|+2.500
|34
|21
|
A. Fernández
|Yamaha Factory Racing
|+2.876
|20
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Uitgelegd: de gevaarlijkste plek in de pitstraat tijdens een F1-race
Haas F1-teambaas geeft toe: "Hadden meer van Ocon verwacht"
Norris over nieuwe F1-auto: Voelt aan als F2-machine
Foto's: De mooiste beelden van de derde dag van de MotoGP-test Sepang
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties