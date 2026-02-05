Overslaan naar hoofdinhoud

Testverslag
MotoGP Officiële test Sepang

Álex Márquez maakt statement op laatste dag MotoGP-test in Sepang

Álex Márquez heeft een sterke indruk gemaakt op de slotdag van de MotoGP-test in Maleisië. De Gresini-rijder was de snelste over één ronde, maar ook in een simulatie van een sprintrace.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Alex Marquez, Gresini Racing

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

De laatste uren van de tweede testdag op het Sepang International Circuit verregenden en dus beloofde de derde en laatste dag van de MotoGP-wintertest een drukke te worden. Voor diverse rijders stonden er tests met nieuwe items op het programma, maar ook wilden de meesten kijken hoe ze ervoor staan over één snelle ronde en in een simulatie van de sprintrace.

Meer over de MotoGP-test:

Dat was ook het geval bij Yamaha. De rijders van de Japanse fabrikant bleven woensdag noodgedwongen in de pits staan, omdat het merk nog geen antwoorden had op het technische probleem van Fabio Quartararo op de eerste testdag. Die antwoorden vond Yamaha wel in de aanloop naar de slotdag in Sepang, waardoor Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, Álex Rins en testrijder Augusto Fernández donderdag weer op de baan verschenen.

Álex Márquez rijdt sterke sprintsimulatie

In de ochtendsessie was Miller een van de rijders die alvast een sprintsimulatie afwerkte. In tien ronden – de lengte van een sprintrace in Sepang – kwam de Australiër van Pramac Racing tot een gemiddelde rondetijd van 1.59.424. KTM-rijder Enea Bastianini deed vrijwel gelijktijdig hetzelfde en was gemiddeld slechts 0,008 seconde per ronde langzamer dan Miller.

Toch bleek het ’s middags nog een stuk sneller te kunnen wat betreft de sprintsimulaties. Marc Márquez was de eerste van de Ducati-rijders die ermee aan de slag ging. Hij noteerde in negen ronden een gemiddelde rondetijd van 1.58.289. Daarmee was hij gemiddeld een tiende van een seconde langzamer dan teamgenoot Francesco Bagnaia, die bovendien een ronde meer reed.

De beste sprintsimulatie was echter voor Álex Márquez, die zijn tien ronden op de Ducati GP26 van Gresini Racing aflegde met een gemiddelde rondetijd van 1.58.028. Achter de drie Ducati’s was Pedro Acosta de snelste van de overige fabrikanten, al was hij zes tienden per ronde langzamer. Marco Bezzecchi gaf op de Aprilia al ruim negen tienden toe, net als Honda-rijder Joan Mir.

Márquez ook snelste over één ronde

Eerder op de dag bewees Álex Márquez al dat hij zich op zijn gemak voelt op de nieuwe Ducati. In het eerste uur van de ochtendsessie snelde hij naar een 1.56.402, waarmee hij minder dan een tiende boven het ronderecord van Bagnaia zat. Die tijd bleek aan het einde van de testdag goed voor de eerste plaats op de ranglijst, al kwam Bezzecchi in het laatste half uur nog tot op iets meer dan een tiende.

Marco Bezzecchi strandde 's middags op iets meer dan een tiende van Álex Márquez.

Marco Bezzecchi strandde 's middags op iets meer dan een tiende van Álex Márquez.

Foto door: Steve Wobser / Getty Images

Verder draaide de laatste testdag in Sepang uit op een Ducati-feestje, met de GP26’s van Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez en Bagnaia op de plaatsen drie, vier en vijf. Toch verliep de dag voor Márquez niet geheel probleemloos, want ’s ochtends kwam hij ten val in de eerste bocht. Daarbij liep de wereldkampioen overigens geen fysieke schade op.

Franco Morbidelli volgde op de zesde plaats met zijn Ducati GP25 van VR46, met Raúl Fernández op de zevende positie. De top-tien op de laatste dag van de Sepang-test werd gecompleteerd door Acosta, Mir en Bastianini. Op de twaalfde plaats was Rins de beste Yamaha-rijder, met rookies Razgatlioglu en Diogo Moreira op de achttiende en negentiende positie.

De MotoGP-teams krijgen nu ruim twee weken om de vergaarde informatie te verwerken, voordat er op 21 en 22 februari nog een collectieve test plaatsvindt in het Thaise Buriram.

Uitslag: MotoGP-test Sepang - donderdag

Pos. Rijder Team Tijd/verschil Ronden
1

Spain Á. Márquez

 Gresini Racing 1.56.402 48
2

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0.124 58
3

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0.383 50
4

Spain M. Márquez

 Ducati Team +0.387 64
5

Italy F. Bagnaia

 Ducati Team +0.527 49
6

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0.728 52
7

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +0.843 48
8

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0.851 51
9

Spain J. Mir

 Honda HRC +0.866 44
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0.888 43
11

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +0.924 58
12 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team +1.178 36
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +1.188 52
14

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +1.197 41
15 France J. Zarco Honda LCR +1.199 55
16

Italy L. Marini

 Honda HRC +1.403 54
17 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1.754 44
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1.924 36
19 Brazil D. Moreira LCR Team +2.074 42
20 Italy L. Savadori Aprilia Racing +2.500 34
21

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing +2.876 20

