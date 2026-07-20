Alex Marquez legt uit waarom hij fabrieksdeal met KTM niet kon weigeren

Alex Marquez zegt dat de kans om opnieuw fabrieksrijder te worden onmogelijk af te slaan was, en legt uit waarom hij Gresini aan het begin van MotoGP's nieuwe 850cc-tijdperk in 2027 verlaat voor KTM.

Nadat hij zijn carrière bij Gresini opnieuw had opgebouwd na een ellendige periode van twee jaar bij LCR, zal Marquez volgend jaar naar KTM gaan, waar hij samen met mede-Ducati-afgestudeerde Fabio di Giannantonio een volledig nieuwe line-up vormt.

Dit zou pas de tweede keer zijn dat hij in de MotoGP voor een fabrieksteam zou racen, nadat hij eerder in 2020 bij zijn debuut voor Honda reed voordat hij een stap terug deed naar LCR. De Spanjaard zei dat het veiligstellen van een fabriekszitje zijn doel werd na zijn meest succesvolle seizoen in de MotoGP vorig jaar, toen hij als tweede in de stand eindigde achter zijn broer Marc Marquez.

Maar zijn beslissing werd gemakkelijker gemaakt toen KTM hem benaderde met een aanbod waardoor hij zich gewaardeerd voelde en dat hem de kans gaf de volgende stap in zijn carrière te zetten.

“Het was mijn doel. Vorig jaar, toen ik als tweede eindigde en een echt goed seizoen had met veel punten, stelde ik mezelf gewoon dat doel om fabrieks[rijder] te worden,” vertelde hij aan MotoGP.com.

“Vooral volgend jaar met de nieuwe regels zal het zo belangrijk zijn om alle upgrades te hebben. Dus zei ik: ‘we hebben een fabriekscontract nodig, maar vooral een fabrieksteam’. En KTM kwam rechtstreeks naar mij toe [en zei]: ‘we hebben je nodig, we willen je, en we willen je in ons project.’

“Ik ken veel mensen die binnen KTM werken uit het verleden, die ook met mij hebben gewerkt. Ik probeerde gewoon wat telefoontjes te plegen.

“Toen zei ik: ‘oké, het is een project dat ik altijd leuk heb gevonden, ik denk dat het super, super snel kan zijn, en waarom niet de verrassing van volgend jaar zijn?’

Marquez kwam in 2020 als rookie bij het fabrieksteam van Honda, als vervanger van de gestopte Jorge Lorenzo. Hoewel dat op zich al veel druk op hem legde, werd hij vrijwel onmiddellijk met tegenzin in een leidersrol geduwd nadat zijn broer Marc Marquez een seizoen beëindigende blessure had opgelopen tijdens de openingsrace in Jerez.

Alex Marquez eindigde uiteindelijk als 14e in het door COVID beïnvloede seizoen, met opeenvolgende podiumplaatsen op Le Mans en Aragon als hoogtepunt van zijn campagne.

Nu, met zeven jaar MotoGP-ervaring achter de rug, gelooft de jongere Marquez dat hij klaar is om een fabrieksproject te leiden.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Alexander Trienitz

“Ik ben 30 jaar oud, en ik heb de ervaring,” zei hij. Ook zal het volgend jaar met de nieuwe banden en nieuwe regels behoorlijk belangrijk zijn om alle informatie heel diepgaand en direct aan de fabriek te geven.

“Maar ik ben een rijder, ik ben geen engineer, dus mijn werk is om snel te zijn op de baan en het maximale aantal podiumplaatsen en overwinningen voor de fabriek te behalen. Dat is wat we zullen proberen.”

Hoewel er aanzienlijke verschillen zijn in rijderssalarissen tussen een fabrieksteam en een satellietteam, hield Marquez vol dat geld niet de doorslaggevende factor was in zijn overstap naar KTM.

“Dat was niet de belangrijkste prioriteit. De prioriteit was het project, de mensen die erin zaten, en ook mijn droom om fabrieksrijder te zijn in een fabrieksteam,” legde hij uit.

Gresini verlaten

Marquez kwam in 2023 bij Gresini, waarbij het team hem zowel een competitieve motor als een gezondere werkomgeving bood om zijn carrière opnieuw op te bouwen na jaren van worstelingen bij Honda.

Hij boekte in zijn allereerste seizoen bij het team een sprintzege, voordat hij zich vestigde als een van de leidende rijders binnen Ducati.

Dat leverde hem dit jaar een promotie op naar een motor met fabrieksspecificatie, maar de deur naar het officiële Ducati-team ging dicht toen het merk uit Borgo Panigale Pedro Acosta van KTM aantrok in plaats van een rijder uit de eigen gelederen te promoveren als vervanger van Francesco Bagnaia.

Marquez gaf toe dat Gresini na drie seizoenen verlaten een van de moeilijkste onderdelen van de overstap zal zijn.

“Ik vind het verdrietig om Gresini te verlaten,” zei hij. “Toen het moment daar was om het contract met KTM te sluiten en dat allemaal, sprak ik elke dag aan de telefoon met [teambaas] Nadia [Padovani] en probeerde ik alles uit te leggen.

“Ik heb haar afgelopen november een belofte gedaan. Ik zei: ‘wanneer de eerste fabriek naar mij komt, zal ik het je direct uitleggen.’

“Ze was verdrietig, maar op dat moment was ze superblij voor me omdat ze tegen me zei: ‘je verdient het’.”