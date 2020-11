Marquez kritisch: “Yamaha speelde willens en wetens vals”

Yamaha had begin dit seizoen problemen met de krachtbron van de M1 en heeft zonder toestemming van de andere fabrikanten een aanpassing gedaan. Het zou volgens Yamaha gaan om het vervangen van identieke zuigerkleppen (gemaakt door een andere leverancier), maar ook dat is niet toegestaan als de fabrikanten daar niet unaniem mee instemmen. De straf voor Yamaha, dat punten kwijtraakte in het kampioenschap voor constructeurs en teams, was behoorlijk mild. Ook kwamen de coureurs van het merk er zonder straf vanaf. Marc Marquez reageerde donderdagavond op Twitter: “Nu blijkt dus dat coureurs geen voordeel hebben van mechanische voordelen. Dat is nogal wat.”

Alex Marquez, die vrijdag de zestiende tijd klokte in de tweede training, reageerde ook op het nieuws: “Het is duidelijk dat ze willens en wetens valsgespeeld hebben of niet binnen het reglement gewerkt hebben”, zei de jongste van de broers Marquez vrijdag. “De MSMA is over het algemeen heel erg streng, het doet me toch denken aan de jonge coureurs en het voorbeeld dat het wereldkampioenschap nu geeft. Het is een beetje wanneer een ouder in een juniorklasse iets aanpast aan de motor en dat ze dan het kind diskwalificeren, niet de ouder. Dat is lastig. We geven op deze manier geen goed voorbeeld aan de jeugd. Het is een grap dat we punten afnemen van een constructeur, over twee jaar weet niemand meer wie de constructeurstitel gewonnen heeft. Yamaha geeft niets om die titel. Ze hebben het hele jaar voordeel gehad en voor volgend jaar zijn de motoren bevroren. Dus ook dan zullen ze er voordeel van hebben. De regels zijn niet opgevolgd en ze hebben vals gespeeld. De straf lijkt mij om die reden niet eerlijk.”

Het is om die reden oneerlijk voor de concurrentie, meent Marquez: “Ik denk dat het oneerlijk is voor hen, de fabrikanten hebben binnen de regels gewerkt en dit zet de deur open voor andere merken. Ze weten inmiddels wat de straf gaat zijn. Ze pakken punten af, maar de coureurs aan de leiding van het kampioenschap of op de tweede plaats worden niet bestraft. Zij kunnen voor de titel vechten.”

Rijders waren op de hoogte van de problemen

Marquez stelt ook dat de rijders van de beide Yamaha-teams wisten van de problemen en met welke onderdelen ze onderweg waren. “Het kan niet zo zijn dat ze [de rijders] het niet wisten, dat excuus bestaat niet. De fabriek is altijd heel erg open richting rijders. Je weet als rijder welke blokken je gebruikt. Als rijder houd je altijd in de gaten welk blok in de motor zit, daar ben je altijd bewust mee bezig. Yamaha heeft de krachtbron aan moeten passen omdat de rijders pushten voor meer vermogen. Uiteindelijk moest het team misschien iets doen wat ze liever niet wilden doen.”

Suzuki en Ducati reageerden eerder op vrijdag dat er geen beroepszaak komt tegen de straf van Yamaha. Ook Honda gaat niet in beroep tegen de straf, vooral omdat het merk niet in de positie staat om de straf aan te vechten. Honda doet niet mee om de prijzen dit seizoen, stelt Marquez: “De stewards hebben een straf uitgedeeld. Je kunt in beroep gaan, maar Honda is niet in de positie om in beroep te gaan. Dat moeten de teams doen die om het kampioenschap vechten. Honda staat niet achter de beslissing, maar respecteert het wel. We doen nu eenmaal niet mee om de prijzen.”