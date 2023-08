Alex Marquez kritisch op wedstrijdleiding na natte kwalificatie: "Onaanvaardbaar"

De hevige regenval teisterde het circuit van Silverstone al de hele ochtend en dat leidde tot een kletsnatte tweede vrije training en kwalificatie. Deze sessies gingen door zoals gepland, ondanks de verraderlijke omstandigheden. Alex Marquez trotseerde net als de andere 21 rijders de regen om uiteindelijk de derde tijd te noteren. Hij was ook een van de vele coureurs die in de kwalificatie onderuitgingen, een lijstje dat bestond uit polesitter Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio en Luca Marini.

Na afloop van de kwalificatie was Marquez niet te spreken over de hoeveelheid rotzooi op de baan als gevolg van de vele valpartijen. Hij vond dat de sessie stilgelegd had moeten worden om deze rotzooi op te ruimen. "Het was een highside, alsof je de voorkant verliest maar dan aan de achterkant", legt Marquez zijn crash uit. "Ik had daar geluk mee. Later stapte ik op de andere motor, maar ik zag dat er veel crashes waren. Er lag veel gras bij het ingaan van de bocht waar Marco was gecrasht, en in nog meer bochten. Ik weet dus niet of dit een wereldkampioenschap was, of een regionaal kampioenschap", uit de Spanjaard duidelijk kritiek op de wedstrijdleiding.

"Dit is onaanvaardbaar", gaat Marquez verder. "Met dit soort omstandigheden moet er een rode vlag komen en moeten ze de baan schoonmaken. Er was ook veel sprake van aquaplaning. De omstandigheden waren op het randje en we zullen wel zien of we vanmiddag de sprintrace kunnen doen. Ik hoop het wel."

Polesitter Bezzecchi stelt dat als de omstandigheden later vanmiddag net zo zijn als met de kwalificatie, dat het 'lastig' wordt om de sprintrace doorgang te laten vinden. Ook hij ging onderuit, maar benadrukt dat hij in orde is. "Het was een grote, maar in de eerste helft van de ronde was de baan in orde, in de tweede helft van het circuit lag er veel meer water. Ik had niet verwacht dat ik zou crashen, maar toen ik remde aquaplaneerde de motor. Maar ik ben erg blij omdat ik gisteren beter kon, vandaag hebben we de pole-position. We zullen vanmiddag wel zien [of we kunnen rijden]. Ik denk dat het een beetje tricky wordt om de sprint [onder deze omstandigheden] te rijden."

De MotoGP sprintrace staat gepland voor 16.00 uur Nederlandse tijd.