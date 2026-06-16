Álex Márquez krijgt medische toestemming om naar Brno te reizen

Álex Márquez heeft dinsdag een medische controle ondergaan bij zijn vertrouwensarts Samuel Antuña. Na een evaluatie van zijn blessures en algemene fysieke toestand is besloten om de coureur medische toestemming te geven om af te reizen naar Brno, waar dit weekend de Grand Prix van Tsjechië wordt verreden, de negende ronde van het MotoGP-seizoen 2026.

Eenmaal in Tsjechië moet Márquez donderdagmiddag nog een laatste controle ondergaan bij MotoGP-medisch directeur Ángel Charte. Pas daarna kan hij officieel fit worden verklaard. Alles wijst er echter op dat de rijder vrijdag zal kunnen deelnemen aan de eerste vrije training. Afhankelijk van hoe die sessie verloopt en hoe hij zich voelt op de motor, kan vervolgens groen licht worden gegeven voor de rest van het raceweekend.

De Gresini-coureur raakte op 17 mei betrokken bij een zware crash tijdens de Grand Prix van Barcelona. Toen de motor van Pedro Acosta plotseling stilviel, kon Márquez - die vlak achter de KTM reed - een botsing niet meer voorkomen. De Ducati van Gresini knalde achterop de machine van Acosta, waarna zowel motor als rijder door de lucht vlogen en in de uitloopzone van bocht 10 terechtkwamen.

Márquez liep daarbij diverse zware kneuzingen op, maar vooral een breuk in zijn rechter sleutelbeen en een harde klap op de zevende halswervel (C7). Aan zijn sleutelbeen werd hij nog diezelfde zondag geopereerd. De blessure aan de halswervel vormt momenteel de grootste zorg voor de artsen die zijn herstel begeleiden.

Nadat bekend werd dat hij niet in actie zou komen in Italië, waar Michele Pirro hem verving, en ook niet in Hongarije, waar Iker Lecuona zijn plaats innam, kan Márquez deze vrijdag in Brno - precies een maand na het ongeval - zijn rentree maken.

In tegenstelling tot vorig seizoen, toen Álex Márquez aan het begin van het jaar vrijwel voortdurend als tweede eindigde en uiteindelijk vicewereldkampioen werd in de MotoGP, heeft de Gresini-coureur dit seizoen meer moeite gehad om zich vooraan te mengen in de koningsklasse.

El accidente de Alex Márquez, de Gresini Racing y Pedro Acosta, de Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

De Catalaan behaalde een schitterende overwinning tijdens de Grand Prix van Spanje, waar hij ook vorig jaar won. Daarmee bezorgde hij Ducati de eerste zege van het seizoen. Dat is tot nu toe echter ook zijn enige podiumplaats van het jaar gebleven. Een zesde plaats in Brazilië is zijn op één na beste resultaat, waardoor hij momenteel negende staat in het kampioenschap met 67 punten, 113 minder dan leider Marco Bezzecchi.

Naast de laatste twee races in Italië en Hongarije, die hij moest missen vanwege de blessure die hij in Barcelona opliep, slaagde Márquez er ook niet in om punten te scoren tijdens de races in Thailand, Le Mans en Montmeló. Op dat laatste circuit behaalde hij echter wel zijn eerste en tot dusver enige sprintzege van het seizoen.