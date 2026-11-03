MotoGP GP van Qatar

Alex Márquez herstelt thuis na schouderoperatie

De Gresini-rijder legde in een post op zijn sociale media uit dat hij onder het mes is gegaan om de problemen te verhelpen die zijn rechterschouder hem bezorgde sinds hij na het ongeval in Barcelona aan zijn sleutelbeen werd geopereerd. Hij zal er in Qatar niet bij zijn.

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 10:01

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Alex Márquez y el doctor Samuel Antuña

Alex Márquez bevestigde afgelopen zondag na zijn derde plaats in de GP van Maleisië dat hij afgelopen maandag onder het mes zou gaan om de problemen te verhelpen die werden veroorzaakt door de blessure die hij op 17 mei in Barcelona opliep, toen hij de motor van Pedro Acosta raakte en door de lucht vloog op het Circuit de Catalunya.

De coureur van Gresini Racing werd met spoed geopereerd om zijn rechter sleutelbeen te stabiliseren, dat in vier stukken was gebroken. Na zijn rentree in Assen eind juni begon Alex pijn in dat gebied te krijgen, met stijfheid in de schouder. Dat leidde tot een slijmbeursontsteking, waardoor de situatie verergerde wanneer hij twee opeenvolgende races moest rijden en pijnstillers moest laten inspuiten om te kunnen deelnemen.

"Gisteren ben ik in het Hospital Ruber Internacional in Madrid geopereerd om osteosynthesemateriaal uit mijn rechter sleutelbeen en linkerhand te verwijderen", legt Alex uit in zijn bericht op sociale media. "Daarnaast hebben ze tijdens dezelfde operatie een artroscopische bursectomie aan mijn rechterschouder uitgevoerd", voegt de coureur toe. Hij reisde zondagavond van Kuala Lumpur naar Madrid en ging rechtstreeks naar het medisch centrum waar hij werd geopereerd.

"Om het eenvoudiger uit te leggen: ze hebben de platen en fixatiemiddelen verwijderd die ik in mijn sleutelbeen en hand had. Daarnaast hebben ze een klein zakje uit de schouder verwijderd dat helpt om wrijving tussen de pezen en het gewricht te voorkomen. Die laatste ingreep is via artroscopie uitgevoerd, een minimaal invasieve techniek", geeft hij meer uitleg.

De coureur is blij dat "de operatie zonder complicaties is verlopen" en meldt dat "nu mijn herstel thuis begint". Weer een klein stapje om terug te keren naar 100 procent!"

Hoewel alles volgens verwachting is verlopen, is de afwezigheid van Alex bij de Grand Prix van Qatar van dit weekend bevestigd. De coureur zal eraan werken om te proberen terug te keren bij het volgende evenement, de Grand Prix van Portugal die op 22 november wordt verreden, voorafgaand aan de seizoensafsluiting in Valencia op 29 november.

Alex Márquez, die volgend seizoen voor het fabrieksteam Red Bull KTM Factory Racing rijdt, heeft 1 december in Valencia rood omcirkeld als groot doel. Dat is de datum van de eerste test van de voorbereiding op 2027, waarin hij voor het eerst op de RC16 van 850 cc met Pirelli-banden kan stappen.

Naast de afwezigheid van Alex blijven er voor de GP van Qatar meerdere vraagtekens rond coureurs bestaan, onder wie de geblesseerde Jorge Martín, Raúl Fernández en Fermín Aldeguer. Als die laatste niet op tijd kan herstellen om naar Qatar af te reizen, zou het Gresini-team zonder vaste coureurs zitten, maar wel met de optie om opnieuw een beroep te doen op Iker Lecuona. Bij Honda HRC hebben ze voorlopig nog niet definitief uitgesloten dat Joan Mir in Doha aanwezig is, ondanks zijn problemen met het zicht en duizeligheid die in Sepang terugkeerden.

Wie ook niet in Qatar zullen zijn, zijn de coureurs van Yamaha Factory Racing, Alex Rins en Fabio Quartararo, en die van het satellietteam Pramac Racing, Jack Miller en Toprak Razgatlioglu, van wie laatstgenoemde geblesseerd is. De fabrikant uit Iwata is de enige die heeft geweigerd zijn Japanse personeel naar Doha te sturen.

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- Het Motorsport.com-team

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