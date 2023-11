Het MotoGP-kampioenschap gaat naar alle waarschijnlijkheid pas beslist worden tijdens de laatste Grand Prix van het jaar in Valencia. Zowel Jorge Martin als Francesco Bagnaia kan met de kampioenskroon aan de haal gaan en een uitgesproken favoriet is er niet. Alex Marquez kijkt vanaf de elfde plaats in de stand naar beide kemphanen en vreest dat net als in de Formule 1 de titel in de sprintrace vergeven wordt. "Ik denk dat het tot het einde heel erg close gaat blijven. Ik hoop alleen niet dat het kampioenschap in de sprintrace beslist wordt, dat zou een beetje lelijk zijn", vertelt de Spanjaard.

Ondanks dat het onderlinge gevecht erg close is, heeft Marquez een uitgesproken titelfavoriet. "Ik denk dat de laatste twee races beter bij Jorge passen. Hij heeft in het verleden hier [in Qatar] iets beter geweest en in Valencia heeft hij op het podium gestaan", vertelt de Gresini-coureur. "Ik weet niet of het genoeg gaat zijn, dat gaat afhangen van de resultaten van Pecco [Bagnaia]." Beide titelkandidaten worden in die strijd indien mogelijk geholpen door hun teamgenoten. Johann Zarco en Enea Bastianini hebben al aangegeven zichzelf op te offeren voor de titelkansen van hun teammaat. Gresini rijdt ook op een Ducati, maar voor Marquez is het onbespreekbaar om zijn eigen kansen opzij te zetten. "Je moet veel respect hebben voor de twee coureurs die voor de titel vechten, want ze hebben dat verdiend. Maar wij gaan altijd onze eigen weg, zoals we deden in Maleisië", vertelt de 27-jarige, die in Sepang met de winst in de sprintrace aan de haal ging en op zondag tweede werd in de Grand Prix.

In Qatar kijkt de jongere broer van meervoudig wereldkampioen Marc Marquez nog een keer terug op de sprintzege in Maleisië. "Dat was mijn beste moment op een Ducati", vertelt een glimlachende Ducatist. "Ik begrijp de motor beter, ik kan netter rijden, kan beter mijn eigen rijstijl toepassen en natuurlijk kwam alles bij elkaar." De Catalaan had de verbeteringen wel aan zien komen: "De blessure stopte de progressie die we sinds de Misano-test lieten zien en nu zitten we in een goed momentum. Ik dans op de motor en vecht er niet meer mee!"