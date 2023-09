Alex Marquez breekt ribben en mist MotoGP-races India

Vrijdag kwam Alex Marquez niet verder dan de dertiende tijd in de tweede oefensessie van de dag, waarin directe plaatsing voor Q2 op het spel stond. De Spanjaard plaatste zich dus niet bij de eerste tien, waardoor hij zaterdag veroordeeld was tot deelname aan het eerste segment van de kwalificatie. Daarin presteerde Marquez heel behoorlijk, want aan het einde van de sessie vond hij zijn naam terug op de tweede plek. Hij had zich dus geplaatst voor Q2, maar daarin zou hij uiteindelijk niet in actie komen wegens de crash die hij aan het einde van Q1 meemaakte.

In de laatste fase van het eerste kwalificatiedeel werd Marquez in bocht vijf van zijn Gresini Ducati geworpen, waarbij hij een vervelende klap op de grond maakte. Daar waar de motorfiets relatief weinig schade leek te hebben, bleef de coureur zelf in de uitloopstrook op de grond liggen. Na afloop van Q1 werd Marquez naar het medisch centrum op het Buddh International Circuit gebracht voor een eerste onderzoek naar zijn kwetsuren, waarbij aan de linkerkant gebroken ribben werden aangetroffen. De coureur uit Cervera is vervolgens overgebracht naar een lokaal ziekenhuis, waar hij verder wordt onderzocht.

Het eerste MotoGP-raceweekend in India komt daarmee vroegtijdig ten einde voor Marquez, zo heeft de MotoGP inmiddels bekendgemaakt. Op X (voorheen Twitter) deelde het kampioenschap een korte verklaring, waarin de rijder niet fit wordt verklaard. "MotoGP-coureur #73 Alex Marquez is niet fit verklaard wegens gebroken ribben. In het ziekenhuis worden er verdere onderzoeken uitgevoerd", leest het statement. Marquez verschijnt later vandaag dus niet aan de start van de sprintrace in India, die hij vanaf de twaalfde positie had mogen aanvangen. De Grand Prix op zondag had hij vanaf dezelfde plek mogen beginnen, maar de kans lijkt bijzonder klein dat de Gresini-coureur dan wel fit genoeg is te racen.