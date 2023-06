Alex Marquez ziet frustratie bij broer Marc: "Nog nooit zo boos gezien"

Marc Marquez kent voorlopig een frustrerend MotoGP-seizoen. De Spaanse coureur blesseerde zich in de openingsronde van 2023, lag er daardoor een aantal wedstrijden uit en maakte bij zijn terugkeer kennis met een zeer matige Honda-motor. Daarnaast ging de voormalig kampioen al een aantal keren onderuit. Ook in Mugello was het raak. In de zesde ronde van de Italiaanse Grand Prix schoof hij met zijn machine onderuit en het grind in. Daar was meteen zijn boosheid te zien. Na afloop had Marquez even tijd nodig om zijn boosheid van zich af te schudden. Daarna sprak hij pas met de pers.

Alex Marquez ziet in ieder geval een kant van zijn broer die hij nooit eerder zag. "Hij was meer boos dan gefrustreerd zou ik zeggen", aldus de Gresini-coureur. "Ik heb hem nog nooit zo gezien. Als je zo vaak probeert en voorbij gaat aan de mogelijkheden van de motor, dan raak je gefrustreerd. Je weet dat je het kunt, maar je hebt niet de motor om het te doen."

Komend weekend strijkt de klasse neer op de Sachsenring, de baan waar de Spanjaard in het verleden veel succes boekte. Maar liefst elf keer werd Marc Marquez als winnaar afgevlagd, waarvan acht keer in de MotoGP. Alex Marquez ziet zijn broer dan ook als topfavoriet, ondanks het dominante optreden van Ducati in Italië. "Hier zullen ze dat voordeel niet hebben", vervolgt hij. "Natuurlijk is Marc nog steeds de favoriet. Ik heb zondag in Mugello gezien hoe hij reed en ik weet dat hij hier [in Duitsland] heel snel zal zijn. Daar twijfel ik niet aan."