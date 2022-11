Alex Marquez op de Ducati: “Voelde me meteen thuis op de motor”

Waar oudere broer Marc aan het tobben was tijdens de testdag in Valencia, stond Alex Marquez eigenlijk voor het eerst dit jaar de schrijvende pers met een grote glimlach te woord. Na drie overwegend teleurstellende seizoenen met de Honda RC213V stapte de jongste Marquez over naar Gresini Ducati, waar hij de opvolger is van de naar de hoofdmacht vertrokken Enea Bastianini. Op zijn eerste dag in het lichtblauw van Gresini was Marquez onder de indruk van de gemoedelijke sfeer in het team en al lachend gaf hij toe: “Het eten in de hospitality is ook heel erg goed.”

Dat was nog voordat hij een meter gereden had op de Ducati GP22, de motor waarmee Francesco Bagnaia enkele dagen eerder wereldkampioen werd. “Vanaf de eerste run voelde ik me thuis op deze motor”, zegt Marquez. “We waren meteen snel en competitief. Dat is heel belangrijk. Eigenlijk hebben we de hele dag geen aanpassingen gedaan, we hebben gewoon meters gemaakt en ik heb zelf wat dingen veranderd qua rijstijl. Het ging heel goed. De winter gaat voor mij te lang duren”, glimlacht Marquez. “Ik kan nog wel een dag gebruiken om de potentie van deze motor te benutten, maar we weten zeker dat deze motor enorm veel potentie heeft.”

"Deze motor heeft marge"

Door contractuele verplichtingen mag Marquez zijn nieuwe machine niet vergelijken met de problematische RC213V, maar toch laat hij het volgende los: “Het is een groot verschil. Het gevoel was meteen goed. De andere Ducati-jongens zeiden dat de voorkant soms een beetje tricky is, maar met veel grip op de baan ging het goed. Ook het remmen ging uitstekend. Ik heb nog niet op de limiet gezeten, deze motor heeft marge en dat is belangrijk.” Gevraagd naar de grootste verrassing ten opzichte van zijn oude machine, zegt hij: “Eigenlijk alles is anders. Ik had een meer agressieve motor verwacht, maar de overbrenging van het vermogen op de baan is heel soepel. Dat is heel positief, iets wat de rijder enorm helpt om vertrouwen op te bouwen en comfortabel te zijn met deze machine.”

Marquez stelt dat hij zijn rijstijl op een paar punten subtiel moet aanpassen om helemaal thuis te zijn op de GP22. ““Bij het ingaan van de bochten kan ik iets meer remmen met een hellingshoek, ik hoef niet overeind te blijven. De natuurlijke stijl kan ik iets beter gebruiken met deze motor, dat is heel positief. Deze motor werkt voor heel veel coureurs met verschillende stijlen, het lijkt erop dat die van mij niet slecht is. De acceleratie gaat ook beter, daar kunnen we nog een beetje aan werken. Ik voelde me vrij goed op deze motor, maar er is zeker nog ruimte dat we ons kunnen verbeteren.”