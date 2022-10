Eerder dit jaar werd bekend dat Alex Marquez de aankomende winter overstapt naar de Gresini Ducati-formatie, waar hij de opvolger wordt van Enea Bastianini. Bij dat team krijgt hij een Ducati GP22 tot zijn beschikking, met afstand de beste machine op de grid. Marquez is echter nog niet uit zijn lijden verlost bij Honda, een fabrikant die sinds de blessure van zijn oudere broer Marc in een crisis verkeert. Dit jaar eindigt de voormalig kampioenenformatie op de laatste plek bij de constructeurs en is men druk bezig om de boel voor 2023 weer op de rit te krijgen.

De tweevoudig MotoGP-podiumfinisher kreeg na zijn aangekondigde overstap amper nog nieuwe onderdelen om het pakket te verbeteren en moest de rest van het seizoen uitzitten. De voormalig Moto2-wereldkampioen scoorde dit seizoen slechts vijftig punten, met de zevende plek in Portugal als spaarzaam hoogtepunt. “Als ik op een slechte dag terugkwam in de box, keek ik alleen maar naar waar de Ducati’s in de lijst stonden”, zegt Marquez. “Dat was het enige waardoor ik positief en gemotiveerd bleef. Als ik zie dat ze vooraan rijden, dan ben ik blij. Ik wil natuurlijk niet heel optimistisch zijn, ik blijf er rustig onder. Maar de motor is zeker goed, dat kan iedereen zien.”

In de Grand Prix van Maleisië eindigde de jongste van de Marquez-broers op de zeventiende plek. Hij moest aan het begin van de race een long lap-penalty afwerken nadat hij op Phillip Island een aanrijding veroorzaakte met Jack Miller. “Het is eigenlijk precies gegaan zoals we verwacht hadden. Dit resultaat, met de long lap, tsja. Het was een weekend om snel te vergeten. Dat heb ik ook tegen het team gezegd, we hebben geen gekke dingen gedaan. Ze moeten wachten tot Honda ze een betere motor levert, we rijden nu altijd met een knoop in de maag. We werken ontzettend hard, iedereen geeft 100 procent. Ik ben snel in de regen of op een opdrogende baan, als de motor minder belangrijk is. Maar op een droge baan zijn we passagier op de motor, dan kunnen we niets doen. We gaan snel naar Valencia, die werken we af en dan kan de blik gericht op het volgende seizoen.”