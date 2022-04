Alex Marquez heeft broer Marc niet vaak zo 'down' gezien

De oudste van de Marquez-broers ging in de warm-up voor de Grand Prix van Indonesië bijzonder hard onderuit. Er werden in het onderzoek geen verwondingen gevonden, maar op de terugweg kreeg Marquez weer last van diplopie. Hierbij wijken de beide ogen van elkaar af en ontstaat er dubbel zicht. Marquez kon daardoor niet afreizen naar de Grand Prix van Argentinië, die dit weekend op het programma staat. Zijn jongere broer Alex zag dat de oud-wereldkampioen behoorlijk aangeslagen was na de nieuwe tegenslag.

“Het is normaal dat hij de eerste dagen echt down was”, zegt de LCR-coureur. “Maar zo heb ik hem nog niet vaak gezien. Gelukkig gaat hij nu alweer snel vooruit en voelt hij zich goed.” Er werden zelfs grappen gemaakt over een vervroegde rentree toen het tijdschema voor de Argentijnse Grand Prix door problemen met de vracht overhoop gegooid werd. “Ik belde hem nog toen ik het nieuwe schema zag en zei dat hij een dag meer had om fit te worden en hierheen te reizen. Ik deed dat om hem iets blijer te maken. Ik hoop dat hij snel terugkeert, het is mijn broer en ik wil hem gewoon op de baan hebben. Ook voor de Honda-rijders is het belangrijk dat hij er weer is, hij kan de motor op de limiet brengen.”

Marc Marquez kampte de afgelopen twee seizoenen met veel tegenslag, maar het nieuwe hoofdstuk diplopie lijkt iets minder erg dan in oktober. Honda was behoorlijk positief in het meest recente persbericht over Marquez en het is volgens bronnen in de paddock zelfs niet uitgesloten dat de Spanjaard volgend weekend alweer op de motor klimt. De MotoGP strijkt dan neer in Austin, waar Marquez bijna al zijn starts omgezet heeft in een overwinning.