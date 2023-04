Alex Marquez: “Het boeit me helemaal niks wat mensen denken”

De Gresini Ducati-coureur vertrok dit weekend in beide races van pole-position. In de sprintrace kwam hij niet verder dan de vijfde plek, maar de Grand Prix op zondag was regenachtig en daarmee helemaal in het straatje van de man uit Cervera. Hij scoorde in de wedstrijd zijn eerste MotoGP-podium sinds de GP van Aragon in 2020. Een bevrijdend podium zou je kunnen zeggen nadat de coureur de afgelopen twee seizoenen gevangen zat in een moeilijke situatie bij Honda’s satellietteam LCR. Daardoor ontstond ook twijfel over de toekomst van Marquez als MotoGP-coureur, maar dat heeft hij rechtgezet na zijn komst bij Gresini.

“Het boeit me helemaal niks wat mensen denken”, zegt Alex Marquez stellig. “Ik geloof in mezelf en ik heb voor mijn gevoel de goede keuze gemaakt toen ik voor Ducati en Gresini koos. Ik heb die optie gekozen omdat ik geen excuses wilde, ik wilde de beste motor en bij een heel goed team zitten. Gresini is een geweldig team, ze zijn zo professioneel. Dat is heel belangrijk. Het hangt nu van mij af, meer is het niet. Dit is pas het tweede raceweekend, we maken nog vorderingen en dat is heel positief.”

Hoewel Marquez in de voorbereiding een goede indruk maakte en goede vorm toonde in de eerste twee weekenden van het seizoen, overtreft de Spanjaard zijn verwachtingen. “Ik had me zeker niet zo’n start met Gresini en Ducati voorgesteld”, aldus Marquez. “Ik voel me heel goed op de motor, ik voel me heel goed met dit team. Ik ben nog altijd niet op mijn best met deze motor, daar moet ik nog aan werken. Maar elke dag worden we beter, elke Grand Prix zijn er 37 punten te verdienen. Het wordt een heel lang seizoen en het kampioenschap ligt nog lange tijd open. We moeten zo doorgaan en dan krijgen we onze kansen.”