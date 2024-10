Álex Márquez bestraft voor crash met Mir in MotoGP-race Japan

De eerste ronde van de Grand Prix van Japan kende twee uitvallers: Joan Mir en Álex Márquez. Bij het insturen van bocht 12 reed laatstgenoemde achterop bij zijn concurrent, waardoor hij zelf van de motor viel en de Gresini Ducati aan de Repsol Honda bleef hangen, totdat Mir zelf ook tegen de vlakte ging. Voor beide rijders zat de race erop, maar het voorval kreeg nog een staartje. De MotoGP-stewards hebben na afloop van de race naar de botsing van Mir en Márquez gekeken en geoordeeld dat Márquez de hoofdschuldige was. Hij krijgt daarom een long lap-straf die hij tijdens de Grand Prix van Australië moet inlossen.

"Op 6 oktober 2024 om 14.04.01 reed je tijdens de MotoGP-race in Japan in bocht 12 op een onverantwoordelijke manier en veroorzaakte je een crash, waarbij rijder #36 betrokken was", meldden de stewards in een verklaring, waarin ze dat omschreven als een overtreding van artikel 1.21.2 van het reglement. "Om bovenstaande redenen heeft het FIM-stewardspanel van de MotoGP een long lap-straf opgelegd. De long lap-straf moet door de rijder worden ingelost tijdens de volgende Grand Prix-race van dit kampioenschap."

Mir kritisch

Na afloop van de MotoGP-race op Mobility Resort Motegi gaf Mir zijn visie op het incident met Márquez. De fabrieksrijder van Honda was zeer kritisch op zijn tegenstander. "Hij ging naar rechts en toen pakte ik mijn kans om hem in te halen. Vervolgens wisselden we van richting, maar midden in bocht 12 raakte hij mij hard op de rug. Zijn motor raakte klem tussen mijn zitje en mijn achterbrug, waardoor ik rechtdoor het grind in ging", blikte Mir terug op de gebeurtenissen, nog voordat de stewards een oordeel vormden. "Het is ongelofelijk en gek wat er gebeurde. Ik wacht op nieuws van de wedstrijdleiding. Waarschijnlijk slapen ze nog of eten ze iets, ik weet niet wat ze doen."

Voor Márquez was het de tweede keer in vijf races dat hij een soortgelijk incident meemaakte. In Aragón gebeurde dat al toen Francesco Bagnaia hem inhaalde in de strijd om het podium. "Maar dit is niet precies hetzelfde, want ik reed er duidelijk voor. Pecco probeerde hem in te halen, terwijl ik er duidelijk voor reed", benadrukte Mir een belangrijk verschil tussen beide situaties - die door de stewards overigens ook anders beoordeeld werden. In Aragón werd Márquez namelijk niet bestraft. "Toch raakte zijn motorfiets op dezelfde plek klem als bij Pecco. Het is heel, heel gek."