Alex Marquez toont begrip voor frustraties Rins bij Honda MotoGP

In de laatste week van de zomerstop van de MotoGP maakte Yamaha bekend dat het aflopende contract van Franco Morbidelli niet wordt verlengd. Luttele uren later volgde al de bevestiging dat de Japanse fabrikant met Alex Rins een vervanger heeft aangetrokken voor 2024. De Spanjaard komt sinds begin 2023 uit voor LCR Honda na een lang avontuur bij Suzuki en staat nog tot en met 2024 onder contract bij het team, maar wegens een clausule kan hij vroegtijdig vertrekken als er een fabrieksteam zou aankloppen. Nu dat gebeurd is, vertrekt Rins dus om de nieuwe teamgenoot van Fabio Quartararo te worden.

Rins was bij LCR Honda de opvolger van de naar Gresini Ducati vertrokken Alex Marquez. Het jongere broertje koos voor de overstap omdat hij geen goede vorm kon vinden op de Honda, maar ook omdat hij vond dat HRC zijn feedback over de RC213V niet serieus genoeg nam in de ontwikkeling van de motor. Precies die klacht bracht Rins in de aanloop naar de Amerikaanse Grand Prix ten gehore. De situatie verbeterde ook niet toen de coureur uit Barcelona de race op het Circuit of the Americas op zijn naam schreef.

In de aanloop naar de Britse Grand Prix sprak Marquez zich in Silverstone uit over de situatie. "Ik begrijp het wel. Ik vind het jammer voor LCR, want ik heb lang bij ze gezeten en ik baal voor ze dat hij na een half jaar alweer van team verandert. Maar ik begrijp de keuze ook wel, want uiteindelijk is een fabrieksteam altijd aantrekkelijker en als je naar de motorfietsen kijkt, dan lijken ze op elkaar. In een officieel team zie je meer dingen", vertelt het jongere broertje van zesvoudig kampioen Marc Marquez, die de keuze van Rins ergens wel zag aankomen. "Ik was niet verrast, want ik zat in dezelfde situatie. Het verraste me niet dat hij daar vroeg in het seizoen al over klaagde."

LCR werkt al sinds haar MotoGP-debuut in 2006 samen met Honda en de huidige overeenkomst loopt eind 2024 af. Recent verklapte teameigenaar Lucio Cecchinello dat KTM hem benaderd had om met motoren van het Oostenrijkse merk te racen, maar hij respecteert zijn huidige contract met Honda. Op die motorfiets neemt Rins wegens blessureleed nog niet plaats tijdens de Britse Grand Prix, zijn vervanger in Silverstone is WSBK-coureur Iker Lecuona.