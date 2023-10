Alex Marquez reist af naar Indonesië, MotoGP-rentree nabij

In een week waarin veel te doen was om de toekomst van zijn broer Marc Marquez, is er ook goed nieuws voor Alex Marquez. De Spanjaard brak bij een crash tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van India twee ribben en moest daarna de races in zowel India als Japan laten schieten. In beide gevallen riep Gresini Ducati geen vervanger voor hem op, waardoor Fabio di Giannantonio alleen de eer van het team verdedigde. Dat is tijdens de aankomende Grand Prix van Indonesië hoogstwaarschijnlijk niet meer het geval.

Marquez kreeg vrijdag namelijk goedkeuring om de reis naar Indonesië te maken, om aldaar weer op de motor te stappen. Dat maakte de 27-jarige coureur uit Cervera bekend via sociale media. "Groen licht van het medisch team om af te reizen naar Indonesië", schreef Marquez in een kort berichtje. "Ik zal voorzichtig zijn en in iedere trainingssessie ga ik mijn fysieke gesteldheid bekijken. Ik kijk ernaar uit om terug te keren!"

Dat Marquez de reis naar Indonesië mag maken, betekent nog niet dat hij volgende week ook daadwerkelijk op de motor stapt voor de sessies op het Mandalika International Circuit. Hij zal zich donderdag eerst moeten melden bij het medisch centrum op het circuit, waar de artsen van de MotoGP hem nog eens onderzoeken. Als zij deelname aan het raceweekend verantwoord vinden, kan Marquez daadwerkelijk op de Ducati GP22 stappen.

Na drie MotoGP-seizoenen bij Honda en LCR Honda verkaste Marquez voor het huidige MotoGP-seizoen naar Gresini. Daar beleeft hij zijn tot dusver beste seizoen in de koningsklasse. De Moto2-wereldkampioen van 2019 stond in Argentinië voor het eerst op pole-position in de hoogste klasse, waarna hij aldaar ook zijn tot dusver enige podiumplek van het seizoen behaalde. Daarna volgde in Silverstone een overwinning in de sprintrace. Door die resultaten heeft Marquez inmiddels 108 punten gesprokkeld, waarmee hij - ondanks het missen van twee raceweekenden - tiende staat in het kampioenschap.