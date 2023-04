Alex Marquez accepteert excuses Martin na rijdersfout op COTA

Wat een veelbelovend weekend was voor Alex Marquez, eindigde in een regelrechte ramp voor de Spanjaard. De Gresini-rijder begon verrassend goed op vrijdag en bekroonde zijn goede vorm met een knappe vierde plaats op de startgrid. De sprintrace eindigde in een nulscore voor hem, opmerkelijk genoeg doordat hij in zijn eigen helm had overgegeven. De hoofdrace was ook al na enkele bochten klaar, nadat Jorge Martin hem op een ongelukkige wijze omverkegelde. Marquez kwam hierdoor klem te zitten tussen de muur en de beide Ducati-motoren, waardoor hij ter controle naar het medisch centrum moest. Gelukkig werden er hier geen serieuze blessures vastgesteld bij de 26-jarige coureur.

Hoewel Marquez toegeeft boos te zijn door de uitkomst van zijn race, accepteert hij de excuses van zijn collega Martin en veronderstelt hij dat het simpelweg een race-incident was. "Ik heb mijn knie bezeerd doordat mijn been tussen de motor en de muur zat. Ik bleef daartussen zitten en ik heb de muur ook geraakt. Het was een onaangename crash, maar ik ben vooral boos omdat we zoveel punten hebben verloren. We hadden een goede kans. Het is een beetje vreemd om te bedenken dat we hier de meeste snelheid hadden en we met nul punten naar huis gaan, terwijl we in Portimão en Argentinië niet goed waren en wel veel punten scoorden."

Over het incident vertelt Marquez het volgende: “Martin maakte naar mijn mening duidelijk een fout. Hij had een moment in bocht twee, waardoor hij aan de buitenkant belandde. In bocht drie probeerde hij dat goed te maken. Alle rijders weten dat dit erg lastig is. Hij kwam vanaf de vuile kant, leunde erg diep de bocht in en kneep in zijn rem. Dat zijn de wetten van de natuur: Je weet dat je gaat crashen als je onder die hoek in je rem knijpt, vooral in de eerste ronde, als je voorband nog niet op temperatuur is. Maar het is ook iets dat mij zou kunnen overkomen. Het is in het verleden gebeurd en het zal ook in de toekomst nog wel een keer voorkomen. Ik accepteer zijn verontschuldigingen en nu is de zaak gesloten.” Martin ontving geen straf van de wedstrijdleiding voor zijn “vreemde crash” en hij zei dat het “lastig was om te zeggen wat er precies gebeurde”.