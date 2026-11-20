MotoGP GP van Portugal

Alex: ‘Aprilia heeft de titel verloren omdat het Marc Márquez tegenover zich had’

Álex Márquez vertelt openhartig over de aanstaande titeltriomf van zijn broer in MotoGP en zijn vechtlust na zijn laatste blessureleed

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 04:45

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Álex Márquez denkt dat Aprilia op het punt staat de MotoGP-titel van 2026 mis te lopen omdat het tegenover Marc Márquez staat. Volgens hem had geen enkele andere rijder dan zijn broer zo'n grote achterstand in het kampioenschap kunnen goedmaken.

Ducati-fabrieksrijder Márquez kan dit weekend tijdens de Portugese Grand Prix zijn tiende wereldtitel en zijn achtste kroon in de koningsklasse veiligstellen. Het Aprilia-duo Jorge Martín en Marco Bezzecchi hangt nog maar aan een zijden draadje.

De 33-jarige hoeft in de sprintrace op Portimão slechts twee punten meer te scoren dan Martín om de titel veilig te stellen en de zegereeks van Ducati in de MotoGP te verlengen.

Als het hem lukt, heeft hij een knappe comeback voltooid sinds de zomer, nadat hij na de Italiaanse Grand Prix in mei tot 102 punten achter de leider in het kampioenschap was teruggevallen.

Met zeven Grand Prix-zeges in de laatste 13 ronden, waaronder vijf dubbels met winst in de sprint en op zondag, heeft Márquez de titelstrijd omgedraaid met een verschuiving van 162 punten.

Gresini-rijder Álex sprak over de opmerkelijke comeback van zijn broer en zei dat het voor elke andere rijder “onmogelijk” zou zijn geweest om zo'n achterstand goed te maken en het Aprilia-duo in de strijd om de titel te verslaan.

“Aprilia heeft het kampioenschap verloren. Ze hebben het kampioenschap verloren omdat ze tegenover Marc Márquez stonden. Anders is het onmogelijk om 102 punten goed te maken, zelfs 162 punten, want nu staat hij 60 punten voor”, zei de jongere Márquez.

“Dus Aprilia heeft het kampioenschap verloren, of het lijkt erop dat ze het kampioenschap kunnen verliezen, maar dat komt doordat ze tegen Marc vechten. Anders, [tegen een andere rivaal], is het onmogelijk. Dus dat is echt mooi.”

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex haalde aan hoe zijn oudere broer tijdens de Italiaanse Grand Prix zijn comeback doorzette nadat hij opnieuw was geopereerd aan zijn gehavende rechterschouder, een beslissing die volgens hem nu gerechtvaardigd is gebleken.

“Ik herinner me het gesprek dat ik met hem had op Mugello. Voor Mugello zei hij tegen me: ‘Ik ga naar Mugello.’ Ik vroeg: 'Waarom?'

“Hij antwoordde: 'Omdat ik punten moet scoren als ik voor de titel wil vechten.'

“Hij had gelijk. Op dat moment stelde hij zich dat doel. En als Marc zich iets in zijn hoofd haalt, gaat hij ervoor.”

Marc Márquez heeft zich in het MotoGP-seizoen 2026 serieuzer opgesteld. Hij lijkt elke mogelijke afleiding te hebben geschrapt om energie te sparen en zijn fysieke beperkingen te compenseren.

De regerend wereldkampioen heeft zichzelf dit jaar om dezelfde reden herhaaldelijk tegengehouden om zeges in sprintraces te vieren. Camera's legden vaak vast hoe hij op het podium apart van de anderen stond.

Álex ontkent echter dat Marc niet van het seizoen 2026 geniet.

“Als je het vergelijkt met vorig jaar, is vergelijken lastig. We stonden samen [op het podium]. Dus als je het daarmee vergelijkt, zie je Marc misschien wat minder uitbundig. Maar hij is heel gefocust.

“Van buitenaf lijkt het misschien alsof Marc er niet van geniet, maar hij geniet er juist erg van. Hij houdt ervan om zo te racen.”

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