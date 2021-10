Espargaro zoekt antwoorden na crashfestijn in Texas

Espargaro had het afgelopen weekend bijzonder lastig op het hobbelige circuit in Austin. De Spanjaard moest na een crash in de kwalificatie genoegen nemen met de negentiende startplek, maar ook tijdens de race zat het niet mee. Na negen rondjes moest de Spanjaard het al voor gezien houden na een crash in bocht 13.

De crash die een einde aan zijn race maakte was de vijfde valpartij van Espargaro gedurende het MotoGP-weekend in Texas. Vol frustratie zocht de Spanjaard achteraf naar antwoorden: “Ik ben echt ontzettend gefrustreerd, dit was echt een nachtmerrie”, aldus de Aprilia-rijder na zijn vierde uitvalbeurt van het MotoGP-seizoen. “Het frustreert me zo omdat ik gewoon geen antwoord heb op de vraag hoe dit komt. De vele hobbels op deze baan helpen natuurlijk niet mee, het was heel lastig om de motor te besturen, maar die hobbels liggen er voor iedereen.”

“Mijn niveau is altijd wel redelijk gelijk, maar op dit circuit kon ik gewoon niet mijn draai vinden. In de race was ik niet eens echt aan het pushen, de finish halen was namelijk het doel. Gewoon een paar punten pakken en terug naar huis gaan. Ik begon wat mensen in te halen. Morbidelli, Lecuona, Dovizioso, Alex Marquez. Maar mijn snelheid was niet goed genoeg. Ik verloor een seconde op de mannen vooraan, misschien wel meer, en toen crashte ik weer.”

Uiteindelijk verlaat Espargaro Amerika dus zonder punten, maar wel met een hoop vraagtekens: “Ik heb hier geen uitleg voor. Het spijt me ook ontzettend voor het team, want vijf crashes is echt een hoop. En om maar één Aprilia te hebben rijden in Amerika, die vervolgens vijf keer crasht en nul punten scoort is niet goed. Ik ben boos, maar hopelijk vinden we hier een verklaring voor. Dit weekend moeten we vergeten, het seizoen verliep tot dusver best goed, maar hier heb ik een verklaring voor nodig.”