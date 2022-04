Aleix Espargaro grijpt eerste MotoGP-zege in GP van Argentinië

Aprilia was lang het lelijke eendje in de MotoGP, maar daar is het laatste anderhalf jaar toch wel verandering in gekomen. Het voornaamste bewijs daarvan was de pole-position van Aleix Espargaro in aanloop naar de Grand Prix van Argentinië, die zondag ondanks alle problemen met kapotte vliegtuigen en achterblijvende vracht toch gewoon op de geplande tijd kon beginnen. Espargaro was de snelste in de kwalificatie, maar was met zijn overtuigende racetempo ook direct een van de grote favorieten voor de race. Naast hem op de grid twee Ducati-jongelingen: Jorge Martin en Luca Marini. Wat betreft de bandenkeuze waren de coureurs eensgezind. Iedereen ging het met de harde voorband en zachte achterband van start. Alle formaliteiten werden afgewerkt, de vizieren werden gesloten en de wedstrijd over 25 ronden kon beginnen.

De polesitter maakte niet bepaald de beste start. Het was Martin die de eerste bocht als eerste bereikte, hij nam de leiding en trok direct een gat. Aleix Espargaro werd even onder vuur genomen door Marini en broer Pol, maar wist de tweede plek te verdedigen. De grote verliezer van de eerste ronde was Fabio Quartararo, die in rap tempo verdrongen werd uit de top-tien. Ook Maverick Viñales verloor drie plekken in de eerste ronde over het circuit van Termas de Rio Hondo. Dat stond echter in schril contract met de start van Andrea Dovizioso; hij bracht zijn Yamaha M1 aan het eind van de eerste ronde in de pits met een defect holeshotsysteem.

Quartararo in de achtervolging

Terwijl Marini en Pol Espargaro in de eerste ronden vochten om de derde plek, grepen Martin en Aleix Espargaro hun kans door weg te rijden. Ze hadden aan het eind van de derde ronde al een voorsprong van anderhalve seconde op de achtervolgers. Pol Espargaro slaagde erin om af te rekenen met Marini. De halfbroer van Valentino Rossi moest ook meteen zijn meerdere erkennen in Alex Rins en niet veel later Joan Mir. De Suzuki-mannen konden onder aanvoering van Honda-rijder Pol Espargaro in de achtervolging op de twee leiders. Wereldkampioen Quartararo vocht intussen om de twaalfde plek in de wedstrijd, hij moest hard werken om Johann Zarco te verschalken. Dat lukte pas nadat Zarco ten val kwam en zijn race in de grindbak eindigde.

Rins maakte vlotjes gehakt van Pol Espargaro en kon de achtervolging inzetten op die andere Espargaro. De Aprilia-rijder had echter een goed tempo en leek in het spoor van Martin zelfs nog wat achter de hand te hebben. Die marge gaf hij deels weg toen hij in de eerste bocht zijn rempunt miste. Even later gebeurde hem dat nog een keer, waardoor Ducati-coureur Martin ineens een voorsprong van een seconde had. Rins zat op zijn beurt nog op slechts een seconde van Espargaro. Het bewijs dat Espargaro daadwerkelijk nog iets achter de hand had, kwam niet veel later toen hij het oude racerecord van Rossi uit de boeken reed en de achterstand op Martin snel wist te overbruggen.

Halverwege de wedstrijd was het gat tussen Martin en Espargaro teruggelopen tot twee tienden. Rins probeerde op zijn beurt wel naar voren te komen, maar had geen antwoord op het tempo van de voorste twee. Intussen ging Pol Espargaro uit de wedstrijd na een val in bocht 2. Met reserve Stefan Bradl in de achterhoede leek het daardoor opnieuw een dramatisch weekend te worden voor Repsol Honda. Ook WK-leider Enea Bastianini kende geen gemakkelijke wedstrijd. Hij deed mee in de top-tien, maar ging veel te wijd in de zestiende ronde en viel daardoor ver terug tot de twaalfde plek.

In de achttiende ronde kwam Aleix Espargaro heel dicht aan het achterwiel van de Ducati GP22. Jorge Martin had last van onbalans bij het uitkomen van de vierde bocht en Espargaro slaagde erin zijn RS-GP naast Martin te zetten. Hij schoot een beetje door in de vijfde bocht en moest toezien hoe Martin opnieuw de leiding greep. Dat overkwam Espargaro twee ronden later nog eens na een tweede aanval op de leider, waardoor de Pramac Ducati-kopman weer iets meer ademruimte kreeg. Voor Espargaro was het uithuilen en overnieuw beginnen met nog vijf ronden te gaan in de Argentijnse GP.

Driemaal is scheepsrecht voor Espargaro

De derde poging was raak. Espargaro remde iets vroeger en gebruikte zijn machine optimaal om te voorkomen dat Martin kon insturen. Espargaro voerde het tempo direct op en Martin kreeg zichtbare problemen met de levensduur van de banden. De acceleratie van de GP22 werd zienderogen minder, maar de Spanjaard bleef vechten om Espargaro te volgen. Rins noteerde op dat moment de snelste ronde van de wedstrijd en wilde op zijn beurt ook nog een woordje meespreken in de debatten. Hij had niets te vrezen van teamgenoot Mir, die op een ruime seconde bleef steken.

Heel snel bleek dat de meeste coureurs het beste van hun banden al gebruikt hadden. Espargaro bleef fier overeind, maar Martin en Rins moesten de witte vlag hijsen. Niets stond Aleix Espargaro zijn eerste MotoGP-overwinning nog in de weg. Hij kwam met een voorsprong van acht tienden van een seconde over de finish en raapte in zijn 200ste start als MotoGP-coureur zijn eerste overwinning op. Ook voor Aprilia was het een unicum. Dat merk won voor het eerst in het MotoGP-tijdperk.

Martin en Rins maakten de top-drie compleet, waardoor er in de eerste drie races van dit seizoen negen verschillende coureurs het podium bezet hebben. Oud-wereldkampioen Mir eindigde als vierde voor Francesco Bagnaia, die een hele aardige inhaalrace afwerkte. Brad Binder werd zesde voor Viñales en Quartararo. Marco Bezzecchi werkte een uitstekende wedstrijd af en reed nog naar de negende plek.

Enea Bastianini moest genoegen nemen met de tiende plek. Hij gaf de leiding in het wereldkampioenschap daardoor uit handen. Espargaro is door zijn overwinning ook de nieuwe leider in de WK-stand, voor Binder en Bastianini.

Het MotoGP-kampioenschap gaat volgend weekend verder met de GP van de Verenigde Staten.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Argentinië