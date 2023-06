Espargaro wist zeker dat Binder opnieuw podium zou verliezen

Aleix Espargaro zou uiteindelijk gelijk krijgen want Brad Binder had inderdaad opnieuw in bocht 8 in de laatste ronde van de race de track limits overschreden, waardoor hij een positie moest afstaan. De Zuid-Afrikaan verloor daardoor tot twee keer toe op dezelfde manier een podiumplaats, waar hij zich ook voor heeft verontschuldigd. Voor Aprilia betekende de straf voor Binder feest, want het was voor het eerst sinds de Grand Prix van Portugal dat er een Aprilia-rijder op het podium stond. In Portimão ging die eer naar Maverick Viñales, nu dus naar Espargaro.

Na de race gaf Binder aan dat hij niet op de hoogte was van de fout, maar Espargaro had op de vierde plaats beter zicht en wist: "Het was duidelijk. Ik wist dat Brad in de laatste ronden worstelde op de zachte band, hij gleed overal. Hij ging heel vroeg op het gas in die bocht om de volgende bocht te verdedigen omdat ik erg dichtbij zat, en toen maakte hij een fout. Ik zag meteen dat hij het groene raakte. Het spijt me voor hem, maar zo zijn de regels. We hadden een goed gevecht. Hij is een zeer getalenteerde rijder en ik denk wat wij de snelste rijders zijn die niet op een rode kogel rijden", doelt hij op het Italiaanse Ducati. "Hij en KTM zullen onze voornaamste rivalen zijn in de tweede seizoenshelft."

Espargaro geeft aan dat zijn eerste podiumfinish van het seizoen berekenend, maar ook stressvol was. "Ik had in bocht 1 contact met Luca Marini en brak daarbij mijn rechtervleugel. In de langzame bochten was het nog best goed, net als in de chicanes. Maar ik verloor veel tijd in bocht 6 en 12, waar ik het hele weekend juist tijd goedmaakte. Met name in het begin van de race, met een volle brandstoftank, was het erg lastig. De motor wilde niet sturen en ik begreep niet wat er aan de hand was. Het was een zeer stressvolle race. Ik wist dat het haast onmogelijk zou zijn om Brad in te halen, dus ik probeerde zo dicht mogelijk achter hem te blijven en hem constant tot de limiet te pushen. Dat was het plan en het werkte."