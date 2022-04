Aleix Espargaro wil nog twee jaar door: “Wil nu oogsten”

De 32-jarige Aleix Espargaro stond meermaals op het punt om uit de MotoGP te vertrekken. Dat had mede te maken met de tegenvallende prestaties van Aprilia, dat lange tijd zwalkend was en het lelijke eendje van de MotoGP was. Met een podium, vorig jaar in Silverstone was Espargaro al overtuigd dat het Italiaanse merk op de goede weg was. Afgelopen weekend maakte Espargaro grote indruk door de pole-position op te eisen en de race ook te winnen. In zijn 200ste MotoGP-start was het pas zijn eerste Grand Prix-zege. Dat smaakt naar meer en is voor de man uit Granollers ook een reden om nog twee jaar door te gaan.

“Ik ga graag nog twee jaar door, ook omdat ik naar mezelf toe eerlijk wil zijn”, zegt Espargaro voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix. “Ik heb vele jaren afgezien en gevochten om in de top-tien te staan. Nu hoor ik bij de beste coureurs en ik denk dat ik nog wel twee jaar mee kan om te oogsten. We zijn nog niet aan de gesprekken met Aprilia begonnen, maar ik hoop dat ze mijn werk waarderen en ook het niveau dat we nu gehaald hebben. Ik denk dat ze me het contract bieden dat ik verdien. Ik verwacht dat er dit seizoen nog veel beweging komt. Alle rijders zijn hebben een aflopend contract en aan het begin van het Europese seizoen zal de stoelendans echt beginnen.”

Espargaro vindt dat de overwinning van afgelopen weekend een signaal is dat het wederzijdse vertrouwen tussen een rijder en zijn team erg belangrijk is. “Dat is een van onze sterke punten, je moet er altijd in geloven”, gaat de Catalaan verder. “Voorheen geloofde ik dat ik kon winnen, nu weet ik het zeker. Ik ben altijd positief geweest en de laatste twee jaar reed ik met het gevoel dat ik beter dan ooit presteerde. Ik heb gezegd dat ik bij de beste rijders op de grid hoor, dat komt omdat ik voelde dat ik mezelf nog altijd verbeter. Ik heb dat niet zomaar gezegd. Maar ik weet ook dat het gevoel alleen niet genoeg is. Je moet een goede motor hebben en Aprilia heeft me die goede motor dit jaar gegeven. Met de snelheid die we hebben moet het een goed jaar worden.”

"Team was bezorgd toen ik zei dat ik goede winstkansen had"

Gedurende het hele weekend in Argentinië straalde Espargaro veel vertrouwen uit. Hij verbaasde zichzelf hoe goed hij omging met de druk van de eerste overwinning: “Ik was heel kalm, op zaterdag had ik geen last van zenuwen. Ik voelde vertrouwen en in de technische meeting op zaterdag zei ik ook tegen het team dat ik nog nooit zulke goede winstkansen gehad had. De mensen van het team keken me bezorgd aan toen ik dat zei, ze vonden dat ik kalm moest blijven.” Ondanks dat de race niet verliep zoals Espargaro verwacht had, wist hij de knop om te zetten: “Jorge Martin was verrassend sterk, hij was in het begin heel competitief. Ik kon het managen en wist dat ik nog wat in de tank had. De laatste ronden was ik nerveus en had ik problemen met remmen, maar de race verliep best goed.”