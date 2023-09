Espargaro loopt whiplash op in MotoGP-training in Misano, zaterdag onzeker

Afgelopen weekend stond er op het Circuit de Barcelona-Catalunya geen maat op Aleix Espargaro. De Aprilia-coureur schreef op zaterdag de sprintrace al op zijn naam, om op zondag ook met de Grand Prix-zege aan de haal te gaan. Hij reisde zodoende met een goed gevoel af naar Misano voor de Grand Prix van San Marino, maar de vrijdag aldaar is niet volledig naar wens verlopen. In de eerste training eindigde Espargaro met de negende positie nipt in de top-tien, een resultaat dat hij in de tweede training graag had willen herhalen. Dat zat er echter niet in, want in de slotfase ging hij onderuit en viel hij terug naar de twaalfde positie.

Espargaro is zodoende veroordeeld tot deelname aan Q1 en moet dus aan de bak om überhaupt in de top-tien te geraken op de startopstelling. Het is echter ook nog maar de vraag of hij aan de start van de kwalificatie kan verschijnen, want de coureur uit Granollers is niet ongeschonden gebleven bij zijn crash in bocht 14. Bij het weglopen uit de grindbak had Espargaro duidelijk last van een fysiek ongemak en na afloop van de sessie werd duidelijk wat het probleem was. Aprilia maakte bekend dat de coureur een whiplash heeft opgelopen bij zijn val. Hij moet de rest van de vrijdag complete rust houden en wordt voorafgaand aan de tweede vrije training van zaterdagochtend opnieuw gecheckt door de doktoren.

Hoewel de geplande mediamomenten van Espargaro hierdoor niet door konden gaan, gaf de Spanjaard in het persbericht van Aprilia toch een korte reactie op zijn vrijdag. "Helaas was het een vervelende crash. Mijn nek doet veel pijn en het was zeker niet de beste start van het weekend", erkent de drievoudig MotoGP-racewinnaar, die ook geen goed gevoel had op de RS-GP. "Er waren veel vibraties, waardoor ik niet netjes kon rijden. Ik pushte om in de top-tien te belanden en de dag weer op de rit te krijgen, maar het was niet genoeg. Nu ga ik proberen zoveel mogelijk rust te pakken en ik zal er alles aan doen om morgenochtend weer op de baan te verschijnen."