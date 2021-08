Espargaro is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de kopman bij Aprilia, maar die machine was tot dit jaar niet echt competitief. De Spanjaard heeft daardoor nog nooit echt voorin mee kunnen doen. Dit seizoen heeft Espargaro al 67 punten verzameld en eindigde hij regelmatig in de top-acht. Volgend seizoen krijgt Espargaro een serieuze test met de komst van Maverick Viñales, die zijn contract bij Yamaha opgezegd heeft en vervolgens op staande voet ontslagen werd toen hij in Oostenrijk probeerde de machine kapot te maken.

Met Viñales hoopt Aprilia definitief de aansluiting krijgen bij de topteams in de MotoGP, Espargaro denkt echter dat de komst van Viñales ook zal laten zien dat hij bij de toprijders in de MotoGP hoort. “Ik ben ervan overtuigd dat ik een van de beste drie coureurs in de MotoGP ben”, zei Espargaro tijdens het weekend van de Britse Grand Prix. “Ik heb geen Valentino Rossi als teamgenoot nodig om te laten zien hoe goed ik ben, dat weet ik zeker. Ik weet vrij zeker dat ik sneller kan zijn dan Viñales, ik weet dat het goed zal zijn om Maverick naast me te hebben en te laten zien dat mijn niveau echt wel goed is.”

Viñales debuteert volgende week tijdens een test op de Aprilia in Misano, de fabrikant wil een poging doen om Viñales dit jaar nog te laten racen. Aprilia CEO Massimo Rivola liet vrijdag weten dat het team geen haast heeft met het laten racen van de voormalig Yamaha-coureur.

Espargaro staat er de rest van dit weekend alleen voor bij Aprilia. Zijn teamgenoot Lorenzo Savadori keerde vrijdag terug van een enkelblessure, maar heeft te veel last om de rest van dit weekend ook voor zijn rekening te nemen.