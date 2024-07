Aleix Espargaró verkast naar Honda voor MotoGP-testrol

Zoals Motorsport.com vorige maand al meldde, stapt Espargaró na het einde van zijn actieve carrière over naar de Japanse fabrikant. Daar gaat hij aan de slag als testrijder. De ervaren rijder gaat nauw samenwerken met Stefan Bradl, die deze testrol al enkele jaren vervult. “Honda Racing Corporation versterkt het testprogramma met de komst van Aleix Espargaró als testrijder in 2025”, meldt de fabrikant in een kort statement. “Met bijna 250 starts in de topklasse, neemt de 34-jarige een enorme dosis ervaring op Grand Prix-motoren mee, evenals drie overwinningen en meer dan 1.300 MotoGP-punten. Hij voegt zich bij Stefan Bradl om de Honda RC213V verder te ontwikkelen.”

De komst van Espargaró wordt gezien als belangrijke stap voor Honda. Het merk zit al jaren in een negatieve spiraal en heeft moeite om de weg naar boven te vinden. In de val vertrok onder meer achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez naar rivaal Ducati. De verwachting was dat Honda dit jaar sterker voor de dag zou komen, met dank aan de concessies en de nieuwe aanpak binnen het merk. Ondanks verwoede pogingen om de RC213V te verbeteren, heeft Honda dit seizoen nog geen enkele top-tien klassering behaald.

De Japanners hopen te profiteren van de ervaring van Espargaró, die er eerder in slaagde om van achterhoedeteam Aprilia een racewinnaar te maken. De kennis en ervaring van de Spanjaard speelden een cruciale rol in de opmars van de RS-GP. Eerder dit jaar maakte hij bekend aan het einde van dit seizoen zijn racehelm aan de wilgen te hangen, maar hij liet de deur open voor een minder actieve rol bij een andere fabrikant. Het is nog niet duidelijk of hij in zijn rol als testrijder ook enkele wildcard-races gaat rijden in 2025.