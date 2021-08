Espargaro vergiste zich bijna in podiumduel: “Wilde tweede worden”

Espargaro maakte afgelopen zondag in de Grand Prix van Groot-Brittannië de volledige race deel uit van de kopgroep en was een van de sterkere achtervolgers toen de latere racewinnaar Fabio Quartararo erin slaagde om weg te rijden. In de strijd om het podium moest Espargaro Ducati-coureur Jack Miller achter zich houden, maar eigenlijk had de Spaanse routinier zijn zinnen gezet op de tweede plek. De focus op die tweede plek zorgde er nog bijna voor dat Espargaro het podium helemaal kon vergeten.

“Ik maakte in de laatste ronde nog een grote fout omdat ik me concentreerde op Alex en ik wilde hem aanvallen om de tweede plek te pakken”, aldus Espargaro. “Ik dacht niet echt na over wie er nog achter me zat. Dat was een gigantische fout want ik zette de deur bij het ingaan van de laatste chicane [Village] volledig open. Ik denk dat ik redelijk goed gereden heb, wel slim, ik heb m’n achterband gespaard en had iets meer tractie dan Jack. Na een kort duel kon ik de derde plaats weer pakken. Het was mijn podium, daar twijfelde ik geen moment aan.”

Aprilia geen slechte optie

Voor Espargaro was het zijn eerste MotoGP-podium sinds 2014, maar Aprilia haalde voor het eerst in het moderne MotoGP-tijdperk het podium. De vorige keer dat een Aprilia-rijder op het podium stond, was in 2000 tijdens de 500cc-race op Phillip Island. Dit goede resultaat kwam kort nadat de Italiaanse constructeur voormalig Yamaha-coureur Maverick Viñales vastlegde. Espargaro meent dat Aprilia nog niet op hetzelfde niveau staat als Yamaha, maar dat het podium wel laat zien dat Viñales “geen tien stappen terug doet”.

“Als je aan het begin van het seizoen gezegd had dat hij van Yamaha naar Aprilia zou gaan, zou die stap omschreven worden als een flinke stap terug”, verklaarde Espargaro. “Natuurlijk is het niet leuk hoe hij vertrokken is bij Yamaha, maar het is niet slecht omdat de Aprilia ook gewoon competitief is. We staan nog niet op het niveau van Yamaha, maar we zijn onderweg en ik denk dat hij gaat genieten van de RS-GP. Hij moet zich waarschijnlijk aanpassen, het is een ander verhaal dan de Yamaha. Maar de motor is goed, dat heb ik laten zien.”

Viñales komt dinsdag voor het eerst met de Aprilia in actie tijdens een test in Misano. Daarna moet blijken of de coureur dit jaar nog gaat racen. Lorenzo Savadori zou in dat geval zijn plek kwijtraken. De Aprilia-testrijder kwam na de vrijdagtrainingen niet meer in actie omdat hij nog altijd gehinderd wordt door zijn enkelbreuk, opgelopen tijdens de Stiermarken GP.